Екскомандир ПВК Вагнер Андрій Медведєв втік з рф і запросив захист у Норвегії

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Під охороною з місцевого аеропорту Медведєва доставили до Осло, де надали проживання в центрі для порушників міграційного законодавства і цими днями розпочинається процедура політичного притулку та міжнародного захисту.

"Вперше з рф до Європи за весь час від початку війни проти України втік колишній командир одного з підрозділів по суті терористичної організації Wagner, який погодився давати свідчення та викривати олігарха та терориста євгена пригожина, причетного до вбивств тисяч українців та росіян", - зазначили розслідувачі.

Раніше в грудні 2022 року в Gulagu net звернувся Андрій Медведєв та його товариш, які попросили допомогти уникнути позасудової розправи та "фірмової кари" пригожина/Вагнера із застосуванням кувалди.

Як з'ясував проект, Медведєв залишив бойові позиції ПВК Вагнер одразу після закінчення 4-місячного контракту, підписаного 6 липня 2022 року. За ці місяці Медведєв став очевидцем і свідком багатьох страт та позасудових розправ з боку служби безпеки євгена пригожина, які ті чинили щодо "відмовників" - тих, хто відмовлявся воювати проти українців і хто хотів залишити лави цієї нібито добровільної організації, яка де-факто змушує росіян воювати проти України під загрозою розстрілу.

"Після відходу Медведєва з Вагнера сам пригожин і його служба безпеки робили дії з метою затримання Андрія, але тепер Медведєв вже поза рф і він дає докладні свідчення, які можуть бути використані в рамках розслідування проти олігарха та терористичної організації, яка вже вбила більше тисячі українців та росіян", - йдеться в повідомленні.