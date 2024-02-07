Норвегія відмовила у притулку екскомандиру ПВК Вагнер
Київ • УНН
Норвегія відмовила у притулку колишньому командиру групи найманців Вагнера Андрію Медведєву, але надала йому тимчасову посвідку на проживання через загрозу безпеці у разі повернення до рф.
Норвегія відмовилася надавати притулок екскомандиру російського угруповання найманців Вагнер Андрію Медведєву. Про це повідомляє Dagbladet, передає УНН.
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За інформацією адвоката, заяву про притулок було відхилено.
Однак Андрій Медведєв отримав дозвіл на тимчасове проживання через загрозу його безпеці у випадку повернення до рф.
Цей дозвіл на тимчасове проживання не надає Медведєву право на постійне місце проживання чи громадянство в Норвегії. Проте цей статус може бути продовжений на постійній основі.
Додамо
У Норвегії Медведєва кілька разів допитували після його заяви щодо членства в російському угрупованні найманців Вагнер.
Екскомандир ПВК Вагнер Андрій Медведєв втік з рф і запросив захист у Норвегії15.01.23, 17:22 • 757523 перегляди