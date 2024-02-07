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Норвегія відмовила у притулку екскомандиру ПВК Вагнер

Норвегія відмовила у притулку екскомандиру ПВК Вагнер

Київ • УНН

 • 41671 перегляди

Норвегія відмовила у притулку колишньому командиру групи найманців Вагнера Андрію Медведєву, але надала йому тимчасову посвідку на проживання через загрозу безпеці у разі повернення до рф.

Норвегія відмовилася надавати притулок екскомандиру російського угруповання найманців Вагнер Андрію Медведєву. Про це повідомляє Dagbladet, передає УНН.

Деталі

За інформацією адвоката, заяву про притулок було відхилено.

Однак Андрій Медведєв отримав дозвіл на тимчасове проживання через загрозу його безпеці у випадку повернення до рф.

Цей дозвіл на тимчасове проживання не надає Медведєву право на постійне місце проживання чи громадянство в Норвегії. Проте цей статус може бути продовжений на постійній основі.

Додамо

У Норвегії Медведєва кілька разів допитували після його заяви щодо членства в російському угрупованні найманців Вагнер.

Екскомандир ПВК Вагнер Андрій Медведєв втік з рф і запросив захист у Норвегії15.01.23, 17:22 • 757523 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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