Південна Корея зареєструвала рекордну кількість шукачів притулку з росії - ЗМІ

Рекордна кількість росіян попросила притулку в Південній Кореї у минулому році. Йдеться про 5750 осіб, пише CNN із посиланням на дані південнокорейської імміграційної служби, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, це вп'ятеро більше ніж у 2022 році. Також більше, ніж загальна кількість заявок на отримання притулку від росіян, зареєстрованих між 1994 і 2019 роками.

За даними Імміграційної служби, минулого року також було подано найбільшу кількість прохань про надання притулку загалом за останні вісім років. Після росіян найбільші групи прохачів притулку були з Казахстану, Китаю та Малайзії.

Як зазначається, ця тенденція збереглася і цього року: у січні росіяни становили найбільшу групу тих, хто звернувся за захистом.

Найчастіше прохачі притулку вказували такі причини, як переслідування за релігійною ознакою та політичні переслідування. Серед інших причин - дискримінація за приналежність до певної соціальної групи, раси чи національності.

Служба не уточнила, які причини називали російські прохачі притулку.

Доповнення

Південна Корея має сумнозвісні суворі імміграційні закони - зокрема й щодо прохань про надання притулку.

За останні три десятиліття в Південній Кореї було визнано біженцями лише 4052 людини з більш ніж 103 000 заяв про надання притулку, йдеться в доповіді.

Особливо потік російських шукачів притулку зріс після повномасштабного вторгнення в Україну. За останні два роки сотні тисяч осіб залишили росію – багато з них, втікаючи від призову в армію.

У 2022 році в Південній Кореї п'ятеро росіян застрягли в міжнародному аеропорту Інчхон поблизу столиці Сеула, намагаючись ухилитися від мобілізації в рф.

Міністерство юстиції Південної Кореї відмовило їм у клопотанні про надання статусу біженця, фактично залишивши їх в аеропорту в невизначеному становищі. І тільки на початку 2023 року двом чоловікам дозволили покинути аеропорт. Один із них розповів CNN, що спочатку він збирався вирушити до Казахстану, але передумав, дізнавшись, що ця колишня радянська республіка депортує росіян-утікачів.

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