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Евросоюз начал фактические переговоры о членстве с Албанией

Евросоюз начал фактические переговоры о членстве с Албанией

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 10:42  •  1492 просмотра

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В Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления Албании в ЕС на уровне министров. Открыты переговоры по Кластеру 1 «Основы», включающему 8 ключевых сфер и разделов.

Во вторник, 15 октября, в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления в ЕС с Албанией на уровне министров, что стало началом фактических переговоров о членстве страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Детали

Встреча открыла переговоры с Албанией по Кластеру 1: Основы, включая следующие сферы и разделы переговоров:

  • Функционирование демократических институтов;
  • Реформа государственного управления;
  • Раздел 23 - Судебная власть и фундаментальные права;
  • Раздел 24 - Юстиция, свобода и безопасность;
  • Экономические критерии;
  • Раздел 5 - Государственные закупки;
  • Раздел 18 - Статистика;
  • Раздел 32 - Финансовый контроль.

Делегацию Европейского Союза возглавлял венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто от имени венгерского председательства в Совете Европейского Союза, при участии комиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи.

В свою очередь, албанскую делегацию возглавлял Эди Рама, премьер-министр Албании.

Албания демонстрирует хорошие результаты в процессе вступления в ЕС, и с открытием первого, фундаментального раздела переговоров о вступлении в ЕС страна достигла еще одной важной вехи в своих усилиях по расширению.  Я надеюсь на дальнейший прогресс Албании на пути к членству в ЕС

 - заявил Сийярто.

Напомним,

Зимой президент Украины Владимир Зеленский подписал договор о дружбе и сотрудничестве с премьер-министром Албании Эди Рамой с целью развития сотрудничества и укрепления позиций Украины на Балканах.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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