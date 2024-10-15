Евросоюз начал фактические переговоры о членстве с Албанией
Киев • УНН
В Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления Албании в ЕС на уровне министров. Открыты переговоры по Кластеру 1 «Основы», включающему 8 ключевых сфер и разделов.
Во вторник, 15 октября, в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления в ЕС с Албанией на уровне министров, что стало началом фактических переговоров о членстве страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Совета ЕС.
Детали
Встреча открыла переговоры с Албанией по Кластеру 1: Основы, включая следующие сферы и разделы переговоров:
- Функционирование демократических институтов;
- Реформа государственного управления;
- Раздел 23 - Судебная власть и фундаментальные права;
- Раздел 24 - Юстиция, свобода и безопасность;
- Экономические критерии;
- Раздел 5 - Государственные закупки;
- Раздел 18 - Статистика;
- Раздел 32 - Финансовый контроль.
Делегацию Европейского Союза возглавлял венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто от имени венгерского председательства в Совете Европейского Союза, при участии комиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи.
В свою очередь, албанскую делегацию возглавлял Эди Рама, премьер-министр Албании.
Албания демонстрирует хорошие результаты в процессе вступления в ЕС, и с открытием первого, фундаментального раздела переговоров о вступлении в ЕС страна достигла еще одной важной вехи в своих усилиях по расширению. Я надеюсь на дальнейший прогресс Албании на пути к членству в ЕС
Напомним,
Зимой президент Украины Владимир Зеленский подписал договор о дружбе и сотрудничестве с премьер-министром Албании Эди Рамой с целью развития сотрудничества и укрепления позиций Украины на Балканах.