Євросоюз розпочав фактичні перемовини про членство з Албанією

У вівторок, 15 жовтня, у Люксембурзі відбулося друге засідання Конференції з питань вступу до ЄС з Албанією на рівні міністрів, що стало початком фактичних переговорів про членство країни. Про це пише УНН з посиланням на заяву Ради ЄС.

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Зустріч відкрила переговори з Албанією по Кластеру 1: Основи, включаючи наступні сфери та розділи переговорів:

Делегацію Європейського Союзу очолював угорський міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто від імені угорського головування в Раді Європейського Союзу, за участю комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї.

Своєю чергою, албанську делегацію очолював Еді Рама, прем'єр-міністр Албанії.

Албанія демонструє хороші результати в процесі вступу до ЄС, і з відкриттям першого, фундаментального розділу переговорів про вступ до ЄС країна досягла ще однієї важливої віхи у своїх зусиллях щодо розширення. Я сподіваюся на подальший прогрес Албанії на шляху до членства в ЄС