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Євросоюз розпочав фактичні перемовини про членство з Албанією

Київ • УНН

 • 10674 перегляди

У Люксембурзі відбулося друге засідання Конференції з питань вступу Албанії до ЄС на рівні міністрів. Відкрито переговори по Кластеру 1 "Основи", що включає 8 ключових сфер та розділів.

Євросоюз розпочав фактичні перемовини про членство з Албанією

У вівторок, 15 жовтня, у Люксембурзі відбулося друге засідання Конференції з питань вступу до ЄС з Албанією на рівні міністрів, що стало початком фактичних переговорів про членство країни. Про це пише УНН з посиланням на заяву Ради ЄС.

Деталі

Зустріч відкрила переговори з Албанією по Кластеру 1: Основи, включаючи наступні сфери та розділи переговорів:

  • Функціонування демократичних інститутів;
  • Реформа державного управління;
  • Розділ 23 – Судова влада та фундаментальні права;
  • Розділ 24 – Юстиція, свобода та безпека;
  • Економічні критерії;
  • Розділ 5 – Державні закупівлі;
  • Розділ 18 – Статистика;
  • Розділ 32 – Фінансовий контроль.

Делегацію Європейського Союзу очолював угорський міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто від імені угорського головування в Раді Європейського Союзу, за участю комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї.

Своєю чергою, албанську делегацію очолював Еді Рама, прем'єр-міністр Албанії.

Албанія демонструє хороші результати в процесі вступу до ЄС, і з відкриттям першого, фундаментального розділу переговорів про вступ до ЄС країна досягла ще однієї важливої віхи у своїх зусиллях щодо розширення.  Я сподіваюся на подальший прогрес Албанії на шляху до членства в ЄС

 – заявив Сійярто.

Нагадаємо

Взимку президент України Володимир Зеленський підписав договір про дружбу і співробітництво з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою з метою розвитку співпраці та зміцнення позицій України на Балканах.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
Еді Рама
Петро Сіярто
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