Євросоюз розпочав фактичні перемовини про членство з Албанією
Київ • УНН
У Люксембурзі відбулося друге засідання Конференції з питань вступу Албанії до ЄС на рівні міністрів. Відкрито переговори по Кластеру 1 "Основи", що включає 8 ключових сфер та розділів.
У вівторок, 15 жовтня, у Люксембурзі відбулося друге засідання Конференції з питань вступу до ЄС з Албанією на рівні міністрів, що стало початком фактичних переговорів про членство країни. Про це пише УНН з посиланням на заяву Ради ЄС.
Деталі
Зустріч відкрила переговори з Албанією по Кластеру 1: Основи, включаючи наступні сфери та розділи переговорів:
- Функціонування демократичних інститутів;
- Реформа державного управління;
- Розділ 23 – Судова влада та фундаментальні права;
- Розділ 24 – Юстиція, свобода та безпека;
- Економічні критерії;
- Розділ 5 – Державні закупівлі;
- Розділ 18 – Статистика;
- Розділ 32 – Фінансовий контроль.
Делегацію Європейського Союзу очолював угорський міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто від імені угорського головування в Раді Європейського Союзу, за участю комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї.
Своєю чергою, албанську делегацію очолював Еді Рама, прем'єр-міністр Албанії.
Албанія демонструє хороші результати в процесі вступу до ЄС, і з відкриттям першого, фундаментального розділу переговорів про вступ до ЄС країна досягла ще однієї важливої віхи у своїх зусиллях щодо розширення. Я сподіваюся на подальший прогрес Албанії на шляху до членства в ЄС
Нагадаємо
Взимку президент України Володимир Зеленський підписав договір про дружбу і співробітництво з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою з метою розвитку співпраці та зміцнення позицій України на Балканах.