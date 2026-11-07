Европа настаивает на том, чтобы Путин прекратил войну в Украине, прежде чем обсуждать «озабоченности» РФ — Bloomberg

Европейские страны хотят, чтобы Россия прекратила свою войну против Украины, прежде чем обсуждать какие-либо обеспокоенности Кремля относительно более широкой архитектуры безопасности континента, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Европейские чиновники также настаивают на том, что довоенные требования президента России Владимира Путина, которые фактически откатили присутствие НАТО в Восточной Европе, по-прежнему неприемлемы", заявили источники.

"Одна из главных целей существующей системы безопасности — сдерживать Россию от нападения на Европу. Было бы мало смысла вести такие дискуссии, пока Москва продолжает вести войну против Украины и нарушает ряд действующих соглашений", — сказали некоторые собеседники.

Такой подход, пишет издание, "рискует привести к дальнейшей напряжённости с администрацией Трампа, которая настаивает на включении предложений относительно так называемой архитектуры безопасности Европы параллельно с другими темами в текущие мирные переговоры с Россией". На следующей неделе в Абу-Даби должны встретиться российские, украинские и американские чиновники, возобновив переговоры впервые с февраля.

"Мы полностью осознаём важность защиты европейского суверенитета, сохранения центральной роли НАТО в коллективной обороне и обеспечения того, чтобы каждая страна сохраняла право принимать собственные решения в сфере безопасности", — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

В публикации на этой неделе в X Джаред Кушнер, зять и посланник президента США Дональда Трампа, написал, что целью США является "разработка практических договорённостей, учитывающих проблемы безопасности всех сторон".

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"Мы изучаем пять основных целей: постоянные консультации по вопросам безопасности, надёжная кризисная связь, большая военная прозрачность, взаимные меры для снижения рисков эскалации и долгосрочная основа для долгосрочной европейской безопасности и стабильности", — сказал Кушнер в публикации после переговоров с европейскими и украинскими чиновниками.

Издание отмечает, что, помимо пересечения с НАТО, предложение Кушнера также, по-видимому, дублирует многие цели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе — организации, существующей с 1970-х годов и включающей США, Россию и многие европейские страны, целью которой является обеспечение стабильности и мира на всём континенте.

Одним из камней преткновения "остаются детали гарантий безопасности, которые союзники предоставят Украине, чтобы гарантировать, что Россия не нападёт на неё снова, если будет достигнуто мирное соглашение, — и, если это произойдёт, какая помощь будет оказана Киеву", — пишет издание со ссылкой на источники.

"Москва выступает против любого военного присутствия Запада в Украине — условия, которое Киев и его европейские союзники считают необходимым для сдерживания России от нападения на своего соседа в будущем", говорят источники.

Союзники, включая США, обсуждали предоставление Украине гарантий, подобных пункту НАТО о взаимной обороне, известному как Статья 5. Эта поддержка будет включать оружие и другие возможности, хотя первой линией обороны Украины будет её собственная армия. Россия ранее требовала ограничения её численности и возможностей, отмечает издание.

Собеседники издания подчеркнули, что "прекращение огня должно быть достигнуто до любых соглашений о послевоенной безопасности, и такие договорённости потребуют поддержки всех европейских стран".

Ожидается, что на переговорах в Абу-Даби Украина и Россия продолжат работу с того места, на котором остановились, в частности обсуждение того, как будет реализовано и осуществляться мониторинг любого мирного соглашения, а также потенциальных мер по деэскалации. "Европейские чиновники, вероятно, будут в городе, но ожидается, что они примут участие в переговорах только при условии достаточного прогресса", — сказали источники.

"Переговоры по территории пока в основном отложены, поскольку требуют политических решений на высшем уровне. Путин остаётся непреклонным в своей позиции относительно всего Донбасса на востоке Украины и не демонстрирует никаких признаков изменения этой позиции", говорят источники.

Европейские чиновники по-прежнему считают, что глава Кремля "в настоящее время не заинтересован в серьезном участии в переговорах о прекращении войны в ближайшие месяцы и сосредоточен на попытках сломить моральный дух Украины посредством интенсивной бомбардировочной кампании, несмотря на то, что его войска не продвигаются на местах и несут рекордные потери".

Государственный секретарь США Марко Рубио и посланник Трампа Стив Уиткофф "считают, что дело в территории", — отмечал глава МИД Польши Радослав Сикорский. "Нет, это не так. Речь идет о восстановлении Российской империи", — отметил он.

"Похоже, что иногда на жертву оказывают большее давление, чем на агрессора", — сказал он.

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