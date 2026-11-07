Європа наполягає на тому, щоб путін припинив війну в Україні, перш ніж обговорювати "занепокоєння" рф - Bloomberg

Європейські країни хочуть, щоб росія припинила свою війну проти України, перш ніж обговорювати будь-які занепокоєння кремля щодо ширшої архітектури безпеки континенту, з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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"Європейські чиновники також наполягають на тому, що довоєнні вимоги російського президента володимира путіна, які фактично відкотили присутність НАТО у Східній Європі, як і раніше, неприйнятні", заявили джерела.

"Одна з головних цілей існуючої системи безпеки — стримувати росію від нападу на Європу. Було б мало сенсу вести такі дискусії, поки москва продовжує вести війну проти України та порушує низку чинних угод", сказали деякі люди.

Такий підхід, пише видання, "ризикує подальшою напруженістю з адміністрацією Трампа, яка наполягає на включенні пропозицій щодо так званої архітектури безпеки Європи паралельно з іншими темами в поточні мирні переговори з росією". Наступного тижня в Абу-Дабі мають зустрітися російські, українські та американські посадовці, відновивши переговори вперше з лютого.

"Ми повністю усвідомлюємо важливість захисту європейського суверенітету, збереження центральної ролі НАТО в колективній обороні та забезпечення того, щоб кожна країна зберігала право ухвалювати власні рішення щодо безпеки", – заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

У дописі цього тижня у X Джаред Кушнер, зять і посланець президента США Дональда Трампа, написав, що метою США є "розробка практичних домовленостей, які враховують проблеми безпеки всіх сторін".

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"Ми вивчаємо п’ять основних цілей: постійні консультації з питань безпеки, надійний кризовий зв’язок, більша військова прозорість, взаємні заходи для зменшення ризиків ескалації та довгострокова основа для довгострокової європейської безпеки та стабільності", – сказав Кушнер у дописі після переговорів з європейськими та українськими посадовцями.

Видання зазначає, що окрім перетину з НАТО, пропозиція Кушнера також, схоже, дублює багато цілей Організації з безпеки та співробітництва в Європі, організації, що існує з 1970-х років і включає США, росію та багато європейських країн, метою якої є забезпечення стабільності та миру на всьому континенті.

Одним каменем спотикання "залишаються деталі гарантій безпеки, які союзники нададуть Україні, щоб гарантувати, що росія не нападе на неї знову, якщо буде досягнуто мирної угоди – і, якщо це станеться, яку допомогу буде надано Києву", за словами джерел, пише видання.

"москва проти будь-якої військової присутності Заходу в Україні, умови, яку Київ та його європейські союзники вважають необхідною для стримування росії від нападу на свого сусіда в майбутньому", кажуть джерела.

Союзники, включаючи США, обговорювали надання Україні гарантій, подібних до пункту НАТО про взаємну оборону, відомого як Стаття 5. Ця підтримка включатиме зброю та інші спроможності, хоча першою лінією оборони України буде його власна армія. росія раніше вимагала обмеження її чисельності та спроможностей, зазначає видання.

Співрозмовники видання наголосили, що "припинення вогню має бути до будь-яких угод щодо післявоєнної безпеки, і такі домовленості потребуватимуть підтримки всіх європейських країн".

Очікується, що на переговорах в Абу-Дабі Україна та росія продовжать роботу з того місця, де вони зупинилися, зокрема обговорення того, як буде реалізовано та здійснюватися моніторинг будь-якої мирної угоди, а також потенційних заходів деескалації. "Європейські чиновники, ймовірно, будуть у місті, але очікується, що вони візьмуть участь у переговорах лише за умови достатнього прогресу", сказали джерела.

"Переговори щодо території поки що здебільшого відкладені, оскільки вони вимагають політичних рішень вищого рівня. путін залишається непохитним у своїй позиції щодо всього Донбасу на сході України та не демонструє жодних ознак зміни цієї позиції", кажуть джерела.

Європейські чиновники продовжують вважати, що глава кремля "наразі не зацікавлений у серйозній участі в переговорах щодо припинення війни в найближчі місяці та зосереджений на спробах зламати моральний дух України шляхом інтенсивної бомбардувальної кампанії, навіть попри те, що його війська не просуваються на місцях і зазнають рекордних втрат".

Державний секретар США Марко Рубіо та посланець Трампа Стів Віткофф "вважають, що справа в території", зазначав голова МЗС Польщі Радослав Сікорський. "Ні, це не так. Йдеться про відновлення російської імперії", - зазначив він.

"Схоже, що іноді на жертву чинять більший тиск, ніж на агресора", – сказав він.

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