$45.4451.04
ukenru
13:00 • 426 перегляди
Україна до кінця 2027 року має ухвалити закон про платні дороги - Мінінфраструктури
12:00 • 2790 перегляди
Європа наполягає на тому, щоб путін припинив війну в Україні, перш ніж обговорювати "занепокоєння" рф - Bloomberg
09:59 • 12149 перегляди
росія тричі за ніч атакувала об'єкт Нафтогазу
09:50 • 12632 перегляди
Масований удар рф пошкодив мережі передачі з АЕС, значні наслідки у столичному регіоні
07:49 • 15917 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Нептунами" виробника комплектуючих для ракет рф "Протон" в орлі
7 листопада, 06:59 • 15581 перегляди
росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР
7 листопада, 06:30 • 15676 перегляди
У Києві після атаки рф складно зі світлом, водою і теплом, перекрито Північний містPhotoVideo
7 листопада, 04:30 • 21109 перегляди
Україна і росія вперше готові домовлятися - Трамп
6 листопада, 23:19 • 34729 перегляди
Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури
6 листопада, 22:17 • 30466 перегляди
Генерала СБУ Дуку взяли під варту із заставою 65 млн грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
путін доручив готувати ветеранів війни до роботи в держуправлінні - ЦНС7 листопада, 03:23 • 6492 перегляди
Що святкують 7 листопада в Україні та світі7 листопада, 03:58 • 9290 перегляди
4 ракети знешкодили під час масованої атаки рф балістикою з "Цирконами"07:18 • 15181 перегляди
Зеленський: рф запустила 36 балістичних ракет, вдарила по з'єднуючих Київ з АЕС підстанціяхPhotoVideo08:41 • 11997 перегляди
Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охоронуVideo08:57 • 5560 перегляди
Публікації
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 27771 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 42582 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 33059 перегляди
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
6 листопада, 07:15 • 57548 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти
Ексклюзив
6 листопада, 06:40 • 57448 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Давид Арахамія
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білий дім
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охоронуVideo08:57 • 5620 перегляди
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 19789 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 18651 перегляди
Батька Меган Маркл затримали у США - ЗМІ6 листопада, 15:01 • 22803 перегляди
ЄС висунув серйозні звинувачення на адресу TikTok - компанії загрожує великий штраф6 листопада, 14:12 • 23441 перегляди
Актуальне
Опалення
Starlink
Іскандер (ОТРК)
Т-90
Су-34

Європа наполягає на тому, щоб путін припинив війну в Україні, перш ніж обговорювати "занепокоєння" рф - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2778 перегляди

Європейські країни відкидають довоєнні вимоги путіна та вимагають завершити війну до обговорення безпеки. Переговори рф, України й США відбудуться в Абу-Дабі.

Європа наполягає на тому, щоб путін припинив війну в Україні, перш ніж обговорювати "занепокоєння" рф - Bloomberg

Європейські країни хочуть, щоб росія припинила свою війну проти України, перш ніж обговорювати будь-які занепокоєння кремля щодо ширшої архітектури безпеки континенту, з посиланням на людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Європейські чиновники також наполягають на тому, що довоєнні вимоги російського президента володимира путіна, які фактично відкотили присутність НАТО у Східній Європі, як і раніше, неприйнятні", заявили джерела.

"Одна з головних цілей існуючої системи безпеки — стримувати росію від нападу на Європу. Було б мало сенсу вести такі дискусії, поки москва продовжує вести війну проти України та порушує низку чинних угод", сказали деякі люди.

Такий підхід, пише видання, "ризикує подальшою напруженістю з адміністрацією Трампа, яка наполягає на включенні пропозицій щодо так званої архітектури безпеки Європи паралельно з іншими темами в поточні мирні переговори з росією". Наступного тижня в Абу-Дабі мають зустрітися російські, українські та американські посадовці, відновивши переговори вперше з лютого.

"Ми повністю усвідомлюємо важливість захисту європейського суверенітету, збереження центральної ролі НАТО в колективній обороні та забезпечення того, щоб кожна країна зберігала право ухвалювати власні рішення щодо безпеки", – заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

У дописі цього тижня у X Джаред Кушнер, зять і посланець президента США Дональда Трампа, написав, що метою США є "розробка практичних домовленостей, які враховують проблеми безпеки всіх сторін".

Україна і росія вперше готові домовлятися - Трамп07.11.26, 06:30 • 21107 переглядiв

"Ми вивчаємо п’ять основних цілей: постійні консультації з питань безпеки, надійний кризовий зв’язок, більша військова прозорість, взаємні заходи для зменшення ризиків ескалації та довгострокова основа для довгострокової європейської безпеки та стабільності", – сказав Кушнер у дописі після переговорів з європейськими та українськими посадовцями.

Видання зазначає, що окрім перетину з НАТО, пропозиція Кушнера також, схоже, дублює багато цілей Організації з безпеки та співробітництва в Європі, організації, що існує з 1970-х років і включає США, росію та багато європейських країн, метою якої є забезпечення стабільності та миру на всьому континенті.

Одним каменем спотикання "залишаються деталі гарантій безпеки, які союзники нададуть Україні, щоб гарантувати, що росія не нападе на неї знову, якщо буде досягнуто мирної угоди – і, якщо це станеться, яку допомогу буде надано Києву", за словами джерел, пише видання.

"москва проти будь-якої військової присутності Заходу в Україні, умови, яку Київ та його європейські союзники вважають необхідною для стримування росії від нападу на свого сусіда в майбутньому", кажуть джерела.

Союзники, включаючи США, обговорювали надання Україні гарантій, подібних до пункту НАТО про взаємну оборону, відомого як Стаття 5. Ця підтримка включатиме зброю та інші спроможності, хоча першою лінією оборони України буде його власна армія. росія раніше вимагала обмеження її чисельності та спроможностей, зазначає видання.

Співрозмовники видання наголосили, що "припинення вогню має бути до будь-яких угод щодо післявоєнної безпеки, і такі домовленості потребуватимуть підтримки всіх європейських країн".

Очікується, що на переговорах в Абу-Дабі Україна та росія продовжать роботу з того місця, де вони зупинилися, зокрема обговорення того, як буде реалізовано та здійснюватися моніторинг будь-якої мирної угоди, а також потенційних заходів деескалації. "Європейські чиновники, ймовірно, будуть у місті, але очікується, що вони візьмуть участь у переговорах лише за умови достатнього прогресу", сказали джерела.

"Переговори щодо території поки що здебільшого відкладені, оскільки вони вимагають політичних рішень вищого рівня. путін залишається непохитним у своїй позиції щодо всього Донбасу на сході України та не демонструє жодних ознак зміни цієї позиції", кажуть джерела.

Європейські чиновники продовжують вважати, що глава кремля "наразі не зацікавлений у серйозній участі в переговорах щодо припинення війни в найближчі місяці та зосереджений на спробах зламати моральний дух України шляхом інтенсивної бомбардувальної кампанії, навіть попри те, що його війська не просуваються на місцях і зазнають рекордних втрат".

Державний секретар США Марко Рубіо та посланець Трампа Стів Віткофф "вважають, що справа в території", зазначав голова МЗС Польщі Радослав Сікорський. "Ні, це не так. Йдеться про відновлення російської імперії", - зазначив він.

"Схоже, що іноді на жертву чинять більший тиск, ніж на агресора", – сказав він.

Зеленський попередив про небезпеку для ЄС безпекових домовленостей з рф07.11.26, 11:00 • 2012 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна