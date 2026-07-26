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Европа может не успеть заполнить газовые хранилища к зиме из-за дефицита поставок - Reuters

Киев • УНН

 • 1744 просмотра

Гендиректор Equinor заявил, что Европа может не достичь цели заполнения хранилищ на 80% из-за напряженности на рынке. Причинами являются конкуренция с Азией и прекращение поставок российского газа.

Европа может не успеть заполнить газовые хранилища к зиме из-за дефицита поставок - Reuters

Европа, вероятно, не сможет выполнить собственную цель и заполнить газохранилища как минимум на 80% к началу отопительного сезона. Причинами являются напряженная ситуация на мировом газовом рынке и усиление конкуренции со стороны азиатских покупателей. Об этом заявил генеральный директор норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал, сообщает Reuters, пишет УНН.

Мы не считаем, что Европа обязательно сможет заполнить свои хранилища более чем на 80% этой осенью

- сказал Опедал.

По его словам, из-за более низкого уровня запасов газа, который сейчас составляет 54%, этой зимой Европа будет более уязвима к колебаниям рыночных цен, чем в предыдущие годы.

Война между США и Ираном фактически остановила судоходство через Ормузский пролив, в частности поставки около пятой части мирового сжиженного природного газа (СПГ), который обычно поступает к азиатским потребителям.

В то же время Европа больше не может рассчитывать на российский трубопроводный газ, поскольку эти поставки постепенно прекращаются из-за войны в Украине.

В Equinor отмечают, что Европа полагается на СПГ для покрытия около 30% своих импортных потребностей, однако сейчас этих объемов не хватает.

Газ, который должен был поступать из Катара, должен был направляться в Азию, а это означает, что СПГ, который ранее в этом году поступал в Европу, теперь идет в Азию

- сказал Опедал, комментируя усиление конкуренции за мировые поставки газа.

Индия заявила о нападении на танкер со сжиженным газом у берегов Ирана, экипаж не пострадал25.07.26, 07:58 • 4608 просмотров

Ольга Розгон

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Reuters
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Катар
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Иран