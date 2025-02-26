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Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg
20:31 • 42539 просмотра

Кабмин уже завтра может рекомендовать подписать соглашение с США - Bloomberg

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ
20:10 • 45812 просмотра

Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым 28 февраля в Вашингтоне - СМИ

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
25 февраля, 18:54 • 63047 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 78425 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 80058 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европа должна взять на себя основную ответственность за помощь Украине - Трамп

Европа должна взять на себя основную ответственность за помощь Украине - Трамп

Киев  •  УНН

 • 1069 просмотра

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Президент США заявил, что европейские страны должны взять на себя главную роль в предоставлении военной помощи Украине. По его словам, это касается также систем противовоздушной обороны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что  что европейские страны "в значительной степени" будут ответственны за предоставление Украине оборонной помощи. По его словам, в частности, касается и средств противовоздушной обороны. Об этом передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

На вопрос журналистов, будет ли Трамп оказывать помощь Украине военного характера в будущем, в частности после подписания Вашингтоном и Киевом соглашения по украинским полезным ископаемым, он ответил:

"Европа будет в значительной степени ответственна за это", - сказал Трамп.

ЕС обсуждает новый пакет военной помощи Украине до 30 млрд евро - СМИ24.02.25, 15:50 • 21140 просмотров

На уточняющий вопрос о предоставлении Украине средств ПВО глава Белого дома ответил, что это также должно быть прежде всего ответственностью Европы. Он снова повторил, что у него были "очень хорошие разговоры" с Украиной и Россией.

Напомним

24 февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о широкой поддержке новой оборонной инициативы для Украины. Конкретные объемы помощи и решения могут быть приняты на саммите ЕС 6 марта.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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