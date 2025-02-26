Европа должна взять на себя основную ответственность за помощь Украине - Трамп
Киев • УНН
Президент США заявил, что европейские страны должны взять на себя главную роль в предоставлении военной помощи Украине. По его словам, это касается также систем противовоздушной обороны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что что европейские страны "в значительной степени" будут ответственны за предоставление Украине оборонной помощи. По его словам, в частности, касается и средств противовоздушной обороны. Об этом передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
На вопрос журналистов, будет ли Трамп оказывать помощь Украине военного характера в будущем, в частности после подписания Вашингтоном и Киевом соглашения по украинским полезным ископаемым, он ответил:
"Европа будет в значительной степени ответственна за это", - сказал Трамп.
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На уточняющий вопрос о предоставлении Украине средств ПВО глава Белого дома ответил, что это также должно быть прежде всего ответственностью Европы. Он снова повторил, что у него были "очень хорошие разговоры" с Украиной и Россией.
Напомним
24 февраля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о широкой поддержке новой оборонной инициативы для Украины. Конкретные объемы помощи и решения могут быть приняты на саммите ЕС 6 марта.