Європа має взяти на себе основну відповідальність за допомогу Україні - Трамп
Київ • УНН
Президент США заявив, що європейські країни повинні взяти на себе головну роль у наданні військової допомоги Україні. За його словами, це стосується також систем протиповітряної оборони.
Президент США Дональд Трамп заявив, що що європейські країни "значною мірою" будуть відповідальні за надання Україні оборонної допомоги. За його словами, зокрема, стосується й засобів протиповітряної оборони. Про це передає УНН з посиланням на CNN.
Деталі
На запитання журналістів, чи буде Трамп надавати допомогу Україні військового характеру у майбутньому, зокрема після підписання Вашингтоном та Києвом угоди щодо українських корисних копалин, він відпові:
"Європа буде значною мірою відповідальна за це", - сказав Трамп.
ЄС обговорює новий пакет військової допомоги Україні до 30 млрд євро - ЗМІ24.02.25, 15:50 • 21835 переглядiв
На уточнююче питання про надання Україні засобів ППО глава Білого дому відповів, що це також має бути насамперед відповідальністю Європи. Він знову повторив, що у нього були "дуже хороші розмови" з Україною та рф.
Нагадаємо
24 лютого голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про широку підтримку нової оборонної ініціативи для України. Конкретні обсяги допомоги та рішення можуть бути ухвалені на саміті ЄС 6 березня.