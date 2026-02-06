В Еврокомиссии прокомментировали возможность контактов с путиным и фиксируют изменение отношения некоторых лидеров ЕС

В определенный момент придется контактировать с главой кремля владимиром путиным, но пока сигналов готовности рф достичь мира не видно, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга в пятницу, при этом заметив, что в Еврокомиссии действительно видят "изменение позиции некоторых государств-членов", пишет УНН.

В определенный момент придется контактировать с президентом путиным. И мы хотели бы, чтобы это произошло скорее, чем позже, если будут выполнены условия. Но проблема в том, что мы практически не видим никаких сигналов готовности действительно достичь соглашения, действительно достичь мира в Украине. Итак, это нужно учитывать, когда мы говорим о прямых переговорах с президентом путиным - ответила пресс-секретарь Еврокомиссии на вопрос о позиции относительно возобновления взаимодействия.

На вопрос о том, обсуждалась ли на встрече с участием президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона накануне отправка им своего дипломатического советника Эммануэля Бонна с поездкой в москву, чтобы поговорить непосредственно с кремлем, пресс-секретарь указала, что "нет, эта тема не обсуждалась вчера на встрече между президентом фон дер Ляйен и президентом Макроном".

"Но да, были контакты относительно этого визита представителя французского правительства", - указала Пиньо.

На уточнение относительно того, что Франция определенным образом возобновляет взаимодействие с кремлем, несмотря на то, что условия, как говорили в Еврокомиссии, "еще не созданы" и то, что общей позиции среди государств-членов нет, пресс-секретарь подтвердила: "Общей позиции нет".

"В то же время мы действительно видим изменение позиции некоторых государств-членов. И мы видим, и вы слышали в последние дни, что несколько государств-членов открывают такую возможность", - продолжала она.

"Поэтому мы увидим, где мы находимся, и мы увидим, действительно ли это становится распространенным явлением, и есть ли большинство лидеров в ЕС, которые будут защищать такой подход. Поэтому пока мы не можем сказать больше, чем это, но мы действительно видим изменение отношения некоторых лидеров", - указала Пиньо.

