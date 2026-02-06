В Еврокомиссии прокомментировали возможность контактов с путиным и фиксируют изменение отношения некоторых лидеров ЕС

$43.140.03
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 1076 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
14:41 • 2852 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 6452 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
11:00 • 17524 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
09:41 • 15470 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 18457 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
5 февраля, 15:05 • 59559 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
5 февраля, 14:39 • 52829 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 41059 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
В russia заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф алексеева
6 февраля, 07:45
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ
6 февраля, 08:45
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW
09:36
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВ
10:22
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
11:15
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
14:41
14:41 • 2852 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
11:15
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
11:00
11:00 • 17524 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств
5 февраля, 20:38
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
5 февраля, 15:05
5 февраля, 15:05 • 59559 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 18325 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 21206 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 30526 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 33742 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 71443 просмотра
В Еврокомиссии прокомментировали возможность контактов с путиным и фиксируют изменение отношения некоторых лидеров ЕС

Киев • УНН

 • 2718 просмотра

Представитель Еврокомиссии заявила, что контакты с путиным возможны при определенных условиях, но пока нет сигналов готовности РФ к миру. Она также подтвердила отсутствие общей позиции в ЕС по возобновлению взаимодействия с кремлем, но отметила изменение отношения некоторых государств-членов.

В Еврокомиссии прокомментировали возможность контактов с путиным и фиксируют изменение отношения некоторых лидеров ЕС

В определенный момент придется контактировать с главой кремля владимиром путиным, но пока сигналов готовности рф достичь мира не видно, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время брифинга в пятницу, при этом заметив, что в Еврокомиссии действительно видят "изменение позиции некоторых государств-членов", пишет УНН.

В определенный момент придется контактировать с президентом путиным. И мы хотели бы, чтобы это произошло скорее, чем позже, если будут выполнены условия. Но проблема в том, что мы практически не видим никаких сигналов готовности действительно достичь соглашения, действительно достичь мира в Украине. Итак, это нужно учитывать, когда мы говорим о прямых переговорах с президентом путиным

- ответила пресс-секретарь Еврокомиссии на вопрос о позиции относительно возобновления взаимодействия.

На вопрос о том, обсуждалась ли на встрече с участием президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона накануне отправка им своего дипломатического советника Эммануэля Бонна с поездкой в москву, чтобы поговорить непосредственно с кремлем, пресс-секретарь указала, что "нет, эта тема не обсуждалась вчера на встрече между президентом фон дер Ляйен и президентом Макроном".

"Но да, были контакты относительно этого визита представителя французского правительства", - указала Пиньо.

Советник Макрона провел тайные переговоры в Москве об участии Европы в мирном процессе04.02.26, 23:26 • 11598 просмотров

На уточнение относительно того, что Франция определенным образом возобновляет взаимодействие с кремлем, несмотря на то, что условия, как говорили в Еврокомиссии, "еще не созданы" и то, что общей позиции среди государств-членов нет, пресс-секретарь подтвердила: "Общей позиции нет".

"В то же время мы действительно видим изменение позиции некоторых государств-членов. И мы видим, и вы слышали в последние дни, что несколько государств-членов открывают такую возможность", - продолжала она.

"Поэтому мы увидим, где мы находимся, и мы увидим, действительно ли это становится распространенным явлением, и есть ли большинство лидеров в ЕС, которые будут защищать такой подход. Поэтому пока мы не можем сказать больше, чем это, но мы действительно видим изменение отношения некоторых лидеров", - указала Пиньо.

ЕС готов к переговорам с россией, но не будет открывать параллельные каналы коммуникации - Мерц06.02.26, 15:23 • 1258 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Эммануэль Бонн
Европейская комиссия
Эмманюэль Макрон
Франция
Урсула фон дер Ляйен
Украина