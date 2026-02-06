$43.140.03
12:09
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Речниця Єврокомісії заявила, що контакти з путіним можливі за певних умов, але поки немає сигналів готовності рф до миру. Вона також підтвердила відсутність спільної позиції в ЄС щодо відновлення взаємодії з кремлем, але відзначила зміну ставлення деяких держав-членів.

У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС

У певний момент доведеться контактувати з главою кремля володимиром путіним, але поки сигналів готовності рф досягти миру не видно, заявила речниця Єврокомісії Паула Піньйо під час брифінгу у п'ятницю, при цьому зауваживши, що в Єврокомісії справді бачать "зміну позиції деяких держав-членів", пише УНН.

У певний момент доведеться контактувати з президентом путіним. І ми хотіли б, щоб це сталося швидше, ніж пізніше, якщо будуть виконані умови. Але проблема в тому, що ми практично не бачимо жодних сигналів готовності дійсно досягти угоди, дійсно досягти миру в Україні. Отже, це потрібно враховувати, коли ми говоримо про прямі переговори з президентом путіним

- відповіла речниця Єврокомісії на запитання щодо позиції стосовно відновлення взаємодії.

На запитання щодо того, чи обговорювалася на зустрічі за участю президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Франції Еммануеля Макрона напередодні відправка ним свого дипломатичного радника Еммануеля Бонна з поїздкою до москви, щоб поговорити безпосередньо з кремлем, речниця вказала, що "ні, ця тема не обговорювалася вчора на зустрічі між президентом фон дер Ляєн та президентом Макроном".

"Але так, були контакти щодо цього візиту представника французького уряду", - вказала Піньйо.

Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі04.02.26, 23:26 • 11586 переглядiв

На уточнення щодо того, що Франція певним чином відновлює взаємодію з кремлем, попри те, що умови, як казали в Єврокомісії, "ще не створені" і те, що спільної позиції серед держав-членів немає, речниця підтвердила: "Спільної позиції немає".

"Водночас ми справді бачимо зміну позиції деяких держав-членів. І ми бачимо, і ви чули останніми днями, що кілька держав-членів відкривають таку можливість", - вела далі вона.

"Тож ми побачимо, де ми знаходимося, і ми побачимо, чи справді це стає поширеним явищем, і чи є більшість лідерів у ЄС, які захищатимуть такий підхід. Тож наразі ми не можемо сказати більше, ніж це, але ми справді бачимо зміну ставлення деяких лідерів", - вказала Піньйо.

ЄС готовий до переговорів із росією, але не відкриватиме паралельні канали комунікації - Мерц06.02.26, 15:23 • 880 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Еммануель Бонн
Європейська комісія
Емманюель Макрон
Франція
Урсула фон дер Ляєн
Україна