У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС

У певний момент доведеться контактувати з главою кремля володимиром путіним, але поки сигналів готовності рф досягти миру не видно, заявила речниця Єврокомісії Паула Піньйо під час брифінгу у п'ятницю, при цьому зауваживши, що в Єврокомісії справді бачать "зміну позиції деяких держав-членів", пише УНН.

У певний момент доведеться контактувати з президентом путіним. І ми хотіли б, щоб це сталося швидше, ніж пізніше, якщо будуть виконані умови. Але проблема в тому, що ми практично не бачимо жодних сигналів готовності дійсно досягти угоди, дійсно досягти миру в Україні. Отже, це потрібно враховувати, коли ми говоримо про прямі переговори з президентом путіним