У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС
Київ • УНН
Речниця Єврокомісії заявила, що контакти з путіним можливі за певних умов, але поки немає сигналів готовності рф до миру. Вона також підтвердила відсутність спільної позиції в ЄС щодо відновлення взаємодії з кремлем, але відзначила зміну ставлення деяких держав-членів.
У певний момент доведеться контактувати з главою кремля володимиром путіним, але поки сигналів готовності рф досягти миру не видно, заявила речниця Єврокомісії Паула Піньйо під час брифінгу у п'ятницю, при цьому зауваживши, що в Єврокомісії справді бачать "зміну позиції деяких держав-членів", пише УНН.
У певний момент доведеться контактувати з президентом путіним. І ми хотіли б, щоб це сталося швидше, ніж пізніше, якщо будуть виконані умови. Але проблема в тому, що ми практично не бачимо жодних сигналів готовності дійсно досягти угоди, дійсно досягти миру в Україні. Отже, це потрібно враховувати, коли ми говоримо про прямі переговори з президентом путіним
На запитання щодо того, чи обговорювалася на зустрічі за участю президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Франції Еммануеля Макрона напередодні відправка ним свого дипломатичного радника Еммануеля Бонна з поїздкою до москви, щоб поговорити безпосередньо з кремлем, речниця вказала, що "ні, ця тема не обговорювалася вчора на зустрічі між президентом фон дер Ляєн та президентом Макроном".
"Але так, були контакти щодо цього візиту представника французького уряду", - вказала Піньйо.
На уточнення щодо того, що Франція певним чином відновлює взаємодію з кремлем, попри те, що умови, як казали в Єврокомісії, "ще не створені" і те, що спільної позиції серед держав-членів немає, речниця підтвердила: "Спільної позиції немає".
"Водночас ми справді бачимо зміну позиції деяких держав-членів. І ми бачимо, і ви чули останніми днями, що кілька держав-членів відкривають таку можливість", - вела далі вона.
"Тож ми побачимо, де ми знаходимося, і ми побачимо, чи справді це стає поширеним явищем, і чи є більшість лідерів у ЄС, які захищатимуть такий підхід. Тож наразі ми не можемо сказати більше, ніж це, але ми справді бачимо зміну ставлення деяких лідерів", - вказала Піньйо.
