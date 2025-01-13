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ЕС выделяет новый пакет гуманитарной помощи Украине: куда пойдут 140 млн евро

ЕС выделяет новый пакет гуманитарной помощи Украине: куда пойдут 140 млн евро

Киев  •  УНН

 • 3440 просмотра

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Еврокомиссия объявила о новом пакете гуманитарной помощи в размере 148 млн евро. 140 млн направят в Украину на экстренную помощь, а 8 млн - в Молдову для поддержки украинских беженцев.

Европейская комиссия объявила в понедельник о новом пакете гуманитарной помощи ЕС для Украины в размере 140 миллионов евро, пишет УНН.

Детали

"На фоне того, как российская агрессивная война продолжает опустошать Украину, около 12,7 миллиона человек нуждаются в срочной помощи. Новое финансирование Еврокомиссии будет использовано для оказания жизненно важной поддержки и обеспечения того, чтобы необходимая помощь достигла наиболее уязвимые слои населения в Украине. 148 миллионов евро нового финансирования продолжат поддерживать жизненно важную гуманитарную помощь как в Украине, так и в Молдове, и доведут общую сумму гуманитарной помощи, выделенной Европейской комиссией, до 1,1 миллиарда евро", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как отмечается:

  • 140 миллионов евро выделяется на гуманитарные проекты в Украине. «Финансирование будет направлено на экстренную помощь, включая продовольствие, жилье, чистую воду, здравоохранение и защиту от зимних холодов. Основными приоритетами являются поддержка уязвимых слоев населения в регионах востока и юга Украины, сильно пострадавших от войны», - говорится в сообщении.
    • 8 миллионов евро выделяется на гуманитарные проекты в Молдове. «Поддержка будет сосредоточена на помощи украинским беженцам и молдавским принимающим общинам, уделяя первостепенное внимание денежной помощи, доступу к критически важным услугам, таким как здравоохранение и образование, а также психосоциальная поддержка», - говорится в сообщении.

      "Сегодня еврокомиссар по готовности, управлению кризисами и равенству Аджа Лябиб посещает Украину, чтобы поддержать текущие усилия ЕС по предоставлению критически важной помощи. Ожидается, что во время визита еврокомиссар Лябиб встретится с ключевыми украинскими лидерами, включая Президента Владимира Зеленского и высокопоставленных чиновников, чтобы обсудить насущные гуманитарные проблемы и стратегическое распределение помощи ЕС. Она также встретится с бенефициарами гуманитарной помощи ЕС и местными партнерами", - отметили в Еврокомиссии.

      "Food from Ukraine" и помощь Сирии: Сибига поговорил с высокой представительницей ЕС10.01.25, 18:18 • 26987 просмотров

      Юлия Шрамко

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