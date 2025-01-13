ЄС виділяє новий пакет гуманітарної допомоги Україні: куди підуть 140 млн євро

Європейська комісія оголосила у понеділок про новий пакет гуманітарної допомоги ЄС для України обсягом 140 мільйонів євро, пише УНН.

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"На тлі того, як російська агресивна війна продовжує спустошувати Україну, близько 12,7 мільйона людей потребують термінової допомоги. Нове фінансування Єврокомісії буде використано для надання життєво важливої ​​підтримки та забезпечення того, щоб необхідна допомога досягла найбільш уразливі верстви населення в Україні. 148 мільйонів євро нового фінансування продовжать підтримувати життєво важливу гуманітарну допомогу як в Україні, так і в Молдові, і доведуть загальну суму гуманітарної допомоги, виділеної Європейською комісією, до 1,1 мільярда євро", - ідеться у повідомленні Єврокомісії.

Як зазначається:

140 мільйонів євро виділяється на гуманітарні проекти в Україні. "Фінансування буде спрямоване на екстрену допомогу, включаючи продовольство, житло, чисту воду, охорону здоров'я та захист від зимових холодів. Основними пріоритетами є підтримка вразливих верств населення в регіонах сходу та півдня України, що сильно постраждали від війни", - ідеться у повідомленні.

8 мільйонів євро виділяється на гуманітарні проекти у Молдові. "Підтримка буде зосереджена на допомозі українським біженцям та молдавським приймаючим громадам, приділяючи першорядну увагу грошовій допомозі, доступу до критично важливих послуг, таких як охорона здоров'я та освіта, а також психосоціальна підтримка", - сказано у повідомленні.

"Сьогодні єврокомісар із готовності, управління кризами та рівності Аджа Лябіб відвідує Україну, щоб підтримати поточні зусилля ЄС щодо надання критично важливої ​​допомоги. Очікується, що під час візиту єврокомісар Лябіб зустрінеться з ключовими українськими лідерами, включаючи Президента Володимира Зеленського та високопосадовців, щоб обговорити нагальні гуманітарні проблеми та стратегічний розподіл допомоги ЄС. Вона також зустрінеться з бенефіціарами гуманітарної допомоги ЄС та місцевими партнерами", - зазначили у Єврокомісії.

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