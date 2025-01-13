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ЄС виділяє новий пакет гуманітарної допомоги Україні: куди підуть 140 млн євро

ЄС виділяє новий пакет гуманітарної допомоги Україні: куди підуть 140 млн євро

Київ • УНН

 • 28258 перегляди

Єврокомісія оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги в розмірі 148 млн євро. 140 млн спрямують в Україну на екстрену допомогу, а 8 млн - до Молдови для підтримки українських біженців.

Європейська комісія оголосила у понеділок про новий пакет гуманітарної допомоги ЄС для України обсягом 140 мільйонів євро, пише УНН.

Деталі

"На тлі того, як російська агресивна війна продовжує спустошувати Україну, близько 12,7 мільйона людей потребують термінової допомоги. Нове фінансування Єврокомісії буде використано для надання життєво важливої ​​підтримки та забезпечення того, щоб необхідна допомога досягла найбільш уразливі верстви населення в Україні. 148 мільйонів євро нового фінансування продовжать підтримувати життєво важливу гуманітарну допомогу як в Україні, так і в Молдові, і доведуть загальну суму гуманітарної допомоги, виділеної Європейською комісією, до 1,1 мільярда євро", - ідеться у повідомленні Єврокомісії.

Як зазначається:

  • 140 мільйонів євро виділяється на гуманітарні проекти в Україні. "Фінансування буде спрямоване на екстрену допомогу, включаючи продовольство, житло, чисту воду, охорону здоров'я та захист від зимових холодів. Основними пріоритетами є підтримка вразливих верств населення в регіонах сходу та півдня України, що сильно постраждали від війни", - ідеться у повідомленні.
    • 8 мільйонів євро виділяється на гуманітарні проекти у Молдові. "Підтримка буде зосереджена на допомозі українським біженцям та молдавським приймаючим громадам, приділяючи першорядну увагу грошовій допомозі, доступу до критично важливих послуг, таких як охорона здоров'я та освіта, а також психосоціальна підтримка", - сказано у повідомленні.

      "Сьогодні єврокомісар із готовності, управління кризами та рівності Аджа Лябіб відвідує Україну, щоб підтримати поточні зусилля ЄС щодо надання критично важливої ​​допомоги. Очікується, що під час візиту єврокомісар Лябіб зустрінеться з ключовими українськими лідерами, включаючи Президента Володимира Зеленського та високопосадовців, щоб обговорити нагальні гуманітарні проблеми та стратегічний розподіл допомоги ЄС. Вона також зустрінеться з бенефіціарами гуманітарної допомоги ЄС та місцевими партнерами", - зазначили у Єврокомісії.

      "Food from Ukraine" та допомога Сирії: Сибіга поговорив з високою представницею ЄС10.01.25, 18:18 • 28009 переглядiв

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

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