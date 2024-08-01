Европейский Союз проигнорировал беспокойство Венгрии и Словакии, вызванные санкциями Украины против крупной российской нефтяной компании, и пока отказался от их запроса на безотлагательные консультации по безопасности нефтепоставок. Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В четверг вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил представителям Венгрии и Словакии, что по результатам предварительного анализа, санкции Украины против российской компании "Лукойл", введенные в июне, не влияют на транзитные процессы через трубопровод "Дружба". Это касается случаев, когда "Лукойл" не выступает официальным владельцем нефти.

По словам двух источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, в Украине трейдеров, участвующих в транзакциях с нефтью, рассматривают как официальных владельцев этой нефти.

Среди таких компаний есть Litasco SA, принадлежащая "Лукойлу", а также Tatneft-Europe AG, Blackford Corporation Ltd. и Normeston Trading SA.

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил Bloomberg, что Litasco не подпадает под действие украинских санкций.

В июле российская сторона отменила запланированные поставки нефти в Венгрию и Словакию, где в качестве грузополучателя была указана компания Litasco. Это стало известно со слов лиц, знакомых с ситуацией. Эти события стали предметом обсуждения между вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во время телефонного разговора в четверг.

Обсуждение состоялось на фоне тревог, высказанных Венгрией и Словакией относительно санкций, которые Киев наложил на "Лукойл", что, по мнению этих стран, могло угрожать безопасности их нефтепоставок.

Правительства Венгрии и Словакии выразили обеспокоенность и призвали Европейскую комиссию помочь решить существующую проблему. Представитель Еврокомиссии сообщил, что по результатам первичного анализа, прямого риска для безопасности нефтепоставок в эти страны нет, однако ЕС ожидает дополнительной информации от правительств Венгрии и Словакии для более глубокой оценки ситуации. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина не принимала никаких мер для блокирования транзита нефти.

"Наши партнеры должны знать: каждый доллар, который россия получает за газ и за нефть, они вносят в военную машину, и, конечно, для нас это важно", - сказал Ермак.

Один из вопросов, который Европейская комиссия хочет выяснить, касается статуса нефти, импортируемой через венгерскую компанию MOL. Согласно правилам, торговые компании, осуществляющие продажу нефти, рассматриваются как официальные владельцы груза.

"Службам комиссии было сообщено, что MOL в официальных письмах изложила, что "Лукойл" действительно не является владельцем нефти, которая транспортируется через Украину для Группы MOL. Мы были бы благодарны за подтверждение от вас, что это действительно так", - сказал Домбровскис в письме в Будапешт и Братиславу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Он также отметил, что несколько стран-членов ЕС задали вопрос о наличии альтернативных путей для импорта нефти и выразили удивление, почему Венгрия и Словакия до сих пор не рассмотрели возможные альтернативы. Венгрия с неохотой рассматривает диверсификацию своих источников нефти, аргументируя, без надлежащих доказательств, что стоимость импорта из альтернативных стран, таких как Хорватия, будет значительно выше.

По данным Евростата, в прошлом году зависимость Будапешта от российской сырой нефти увеличилась по сравнению с 2021 годом.

Напомним,

18 июля Словакия и Венгрия заявили, что прекратили получать нефть от ключевого поставщика "Лукойл", после ужесточения украинских санкций против него.

Впоследствии, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать 6,5 млрд евро выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине, из-за усиления санкций Украины против "Лукойла", из-за чего транзит российской нефти приостановился.