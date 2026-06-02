ЕС согласовал ужесточение миграционной политики и создание центров возвращения за пределами блока
Киев • УНН
Страны ЕС договорились об ужесточении миграционной политики и создании центров возвращения за пределами блока. Туда будут направлять лиц, получивших отказ в предоставлении убежища.
Страны Европейского Союза достигли договоренности о совместном усилении миграционной политики во время встречи в Брюсселе. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Принятые изменения открывают путь к созданию центров возвращения за пределами ЕС. В такие учреждения могут направлять лиц, получивших отказ в предоставлении убежища в одном из государств-членов блока.
Новая система является частью усилий ЕС по повышению эффективности процедур возвращения мигрантов и борьбе с нелегальной миграцией, которая остается одним из ключевых вопросов для многих европейских стран.
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ01.06.26, 10:11 • 44582 просмотра
Заместитель министра иммиграции Кипра Николас Иоаннидес назвал достигнутую договоренность важной вехой для Европейского Союза.
По его словам, согласованные реформы должны укрепить доверие к миграционной политике ЕС и способствовать более скоординированному подходу государств-членов к вопросам предоставления убежища и возвращения мигрантов.
Швеция смягчает правила депортации подростков-мигрантов01.06.26, 23:58 • 1204 просмотра