1 июня, 16:47 • 11059 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
1 июня, 15:17 • 22573 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
1 июня, 13:39 • 21110 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
1 июня, 12:19 • 55554 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
1 июня, 09:18 • 43040 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 44582 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
31 мая, 11:09 • 61255 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 95374 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 70367 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
30 мая, 15:10 • 146225 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
ЕС согласовал ужесточение миграционной политики и создание центров возвращения за пределами блока

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Страны ЕС договорились об ужесточении миграционной политики и создании центров возвращения за пределами блока. Туда будут направлять лиц, получивших отказ в предоставлении убежища.

ЕС согласовал ужесточение миграционной политики и создание центров возвращения за пределами блока

Страны Европейского Союза достигли договоренности о совместном усилении миграционной политики во время встречи в Брюсселе. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Принятые изменения открывают путь к созданию центров возвращения за пределами ЕС. В такие учреждения могут направлять лиц, получивших отказ в предоставлении убежища в одном из государств-членов блока.

Новая система является частью усилий ЕС по повышению эффективности процедур возвращения мигрантов и борьбе с нелегальной миграцией, которая остается одним из ключевых вопросов для многих европейских стран.

ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ01.06.26, 10:11 • 44582 просмотра

Заместитель министра иммиграции Кипра Николас Иоаннидес назвал достигнутую договоренность важной вехой для Европейского Союза.

По его словам, согласованные реформы должны укрепить доверие к миграционной политике ЕС и способствовать более скоординированному подходу государств-членов к вопросам предоставления убежища и возвращения мигрантов.

Швеция смягчает правила депортации подростков-мигрантов01.06.26, 23:58 • 1204 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Законы
Государственная граница Украины
Европейский Союз
Брюссель
Кипр