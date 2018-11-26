ЕС рассматривает новые санкции против РФ из-за ситуации в Азовском море - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Европейский Союз может ввести новые санкции против России из-за вооруженной агрессии в Азовском море. Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
"Встреча постоянных представителей ЕС из-за ситуации в Азовском море завершена. Обсуждение продолжится завтра. Не исключается введение новых санкций против России", - заявил журналист.
Напомним, сегодня в ЕС состоялось заседание по ситуации в Азовском море.
Как сообщал УНН, 26 ноября после полуночи на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о подготовке к введению военного положения в Украине на 60 дней из-за нападения России на украинские военные корабли.
Этот вопрос парламент должен рассмотреть 26 ноября на заседании, начало которого было запланировано на 16:00. Отметим, перерыв в Раде, объявленный на 10 минут, продолжается уже больше часа.
В воскресенье 25 ноября пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины. Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.