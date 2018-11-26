ЕС рассматривает новые санкции против РФ из-за ситуации в Азовском море - журналист

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104601 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110164 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146927 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142287 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135372 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127755 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169611 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118055 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141623 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145401 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС рассматривает новые санкции против РФ из-за ситуации в Азовском море - журналист

ЕС рассматривает новые санкции против РФ из-за ситуации в Азовском море - журналист

Киев  •  УНН

 • 10493 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Европейский Союз может ввести новые санкции против России из-за вооруженной агрессии в Азовском море. Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

"Встреча постоянных представителей ЕС из-за ситуации в Азовском море завершена. Обсуждение продолжится завтра. Не исключается введение новых санкций против России", - заявил журналист.

Напомним, сегодня в ЕС состоялось заседание по ситуации в Азовском море.

Как сообщал УНН, 26 ноября после полуночи на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о подготовке к введению военного положения в Украине на 60 дней из-за нападения России на украинские военные корабли.

Этот вопрос парламент должен рассмотреть 26 ноября на заседании, начало которого было запланировано на 16:00. Отметим, перерыв в Раде, объявленный на 10 минут, продолжается уже больше часа.

В воскресенье 25 ноября пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины. Ориентировочно в 20:00 российские корабли совершили обстрел украинских судов.

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