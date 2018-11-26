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ЄС розглядає нові санкції проти РФ через ситуацію в Азовському морі – журналіст

ЄС розглядає нові санкції проти РФ через ситуацію в Азовському морі – журналіст

Київ • УНН

 • 10493 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Європейський Союз може ввести нові санкції проти Росії через збройну агресію в Азовському морі. Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.

“Зустріч постійних представників ЄС через ситуацію в Азовському морі завершена. Обговорення продовжиться завтра. Не виключається введення нових санкцій проти Росії”, — заявив журналіст.

Нагадаємо, сьогодні в ЄС відбулось засідання щодо ситуації в Азовському морі.

Як повідомляв УНН, 26 листопада після опівночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні на 60 днів через напад Росії на українські військові кораблі.

Це питання парламент має розглянути 26 листопада на засіданні, початок якого був запланований на 16-у годину. Зазначимо, перерва у Раді, оголошена на 10 хвилин, триває вже годину.

У неділю 25 листопада прикордонний корабель РФ протаранив буксир ВМС України. Орієнтовно о 20:00 російські кораблі здійснили обстріл українських суден.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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