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ЕС рискует не успеть продлить санкции против россии из-за Орбана - Bloomberg

ЕС рискует не успеть продлить санкции против россии из-за Орбана - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 6881 просмотра

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ЕС сталкивается с новым противостоянием из-за отказа Орбана подписать продление санкций против РФ. Венгерский премьер критикует санкционный режим и призывает восстановить отношения с Россией без ограничений.

Европейский Союз сталкивается с новым потенциальным противостоянием с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его отказа подписать продление санкций против россии из-за ее войны с Украиной, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Во вторник Орбан обрушился с критикой на режим санкций блока, который должен продлеваться каждые шесть месяцев и заканчивается 31 января, заявив, что 15 пакетов санкций наносят ущерб экономике Европы. В декабре Орбан заявил, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем принять решение о продлении санкций.

В первые дни своего пребывания у власти Трамп не подал никаких признаков того, что намерен ослабить санкции против москвы, а во вторник заявил, что скорее всего введет дополнительные меры, если российский диктатор владимир путин не сядет за стол переговоров по Украине, отмечает издание.

Послы ЕС, как указано, встретятся несколько раз в ближайшие дни, чтобы выяснить, смогут ли они продвинуть продление санкций, которое до сих пор было обычными дебатами, но требует единодушной поддержки 27 государств-членов блока.

"Несколько дипломатов заявили, что пока нет плана Б для продления санкций, если Орбан продолжит их блокировать", - говорится в публикации.

Если дипломаты блока не смогут договориться о продлении на этой неделе, вопрос будет передан на рассмотрение министров иностранных дел, которые должны встретиться в Брюсселе 27 января, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Один из людей сказал, что блок все еще надеется урегулировать вопрос продления на этой неделе.

Венгрия, похоже, не будет блокировать продление санкций ЕС против рф - СМИ21.01.25, 14:00 • 30984 просмотра

Орбан в прошлом угрожал другими мерами, связанными с Украиной, прежде чем в конце концов отступить.

"Пришло время выбросить санкции в окно и создать отношения с россиянами без санкций, - заявил Орбан государственному радио в пятницу. - Это еще не скоро, но нам нужно над этим работать".

Несмотря на то, что вопрос продления санкций застрял, ЕС продолжает обсуждать 16-й пакет санкций. Большинство этих планов также потребует поддержки Будапешта.

Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис заявил в среду, что ЕС должен изучить возможность введения дополнительных санкций, чтобы сократить доходы рф от экспорта энергоносителей.

"Импорт российского сжиженного природного газа сейчас фактически растет, поэтому есть способы, которыми мы все еще можем оказывать большее давление на россию", - сказал он в Давосе во время панельной дискуссии по российской экономике.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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