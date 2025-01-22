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ЄС ризикує не встигнути продовжити санкції проти рф через Орбана - Bloomberg

Київ • УНН

 • 34136 перегляди

ЄС стикається з новим протистоянням через відмову Орбана підписати продовження санкцій проти рф. Угорський прем'єр критикує санкційний режим та закликає відновити відносини з Росією без обмежень.

Європейський Союз стикається з новим потенційним протистоянням із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном через його відмову підписати продовження санкцій проти росії через її війну з Україною, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У вівторок Орбан обрушився з критикою на режим санкцій блоку, який має продовжуватися кожні шість місяців і закінчується 31 січня, заявивши, що 15 пакетів санкцій завдають шкоди економіці Європи. У грудні Орбан заявив, що хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж ухвалити рішення про продовження санкцій.

У перші дні свого перебування при владі Трамп не подав жодних ознак того, що має намір послабити санкції проти москви, а у вівторок заявив, що швидше за все введе додаткові заходи, якщо російський диктатор володимир путін не сяде за стіл переговорів щодо України, зауважує видання.

Посли ЄС, як вказано, зустрінуться кілька разів найближчими днями, щоб з'ясувати, чи зможуть вони просунути продовження санкцій, яке досі було звичайними дебатами, але потребує одностайної підтримки 27 держав-членів блоку.

"Декілька дипломатів заявили, що наразі немає плану Б для продовження санкцій, якщо Орбан продовжить їх блокувати", - ідеться у публікації.

Якщо дипломати блоку не зможуть домовитися про продовження цього тижня, питання буде передано на розгляд міністрів закордонних справ, які мають зустрітися у Брюсселі 27 січня, за словами людей, знайомих із цим питанням. Один із людей сказав, що блок все ще сподівається врегулювати питання продовження цього тижня.

Угорщина, схоже, не блокуватиме продовження санкцій ЄС проти рф - ЗМІ21.01.25, 14:00 • 32937 переглядiв

Орбан у минулому погрожував іншими заходами, пов'язаними з Україною, перш ніж зрештою відступити.

"Настав час викинути санкції у вікно і створити відносини з росіянами без санкцій, - заявив Орбан державному радіо в п'ятницю. - Це ще не скоро, але нам потрібно над цим працювати".

Попри те, що питання продовження санкції застрягло, ЄС продовжує обговорювати 16-й пакет санкцій. Більшість цих планів також вимагатиме підтримки Будапешта.

Комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс заявив у середу, що ЄС має вивчити можливість запровадження додаткових санкцій, щоб скоротити доходи рф від експорту енергоносіїв.

"Імпорт російського скрапленого природного газу наразі фактично зростає, тому є способи, якими ми все ще можемо чинити більший тиск на росію", - сказав він у Давосі під час панельної дискусії щодо російської економіки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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