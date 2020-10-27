ЕС о конфликте Будапешта и Киева: политика блока относительно Украины не изменилась
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Позиция Европейского Союза относительно европейских стремлений Украины не меняет двусторонний спор Киева и Будапешта. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
"Этот вопрос двусторонних отношений между двумя странами, и единственное, что может сделать ЕС - это побудить всех, кто вовлечен в двусторонние вопросы, попытаться решить их на основе ценностей и принципов ЕС и на основе принципов добрососедства", - заявил состоянии.
Он напомнил недавнее заявление от имени всех 27 стран-членов ЕС о том, что Украина - это важный сосед, это страна, с которой у ЕС много связей и огромное сотрудничество.
"У нас есть соглашение об ассоциации, которое является наиболее амбициозным среди всех наших партнеров, и мы, как ЕС, полны решимости продолжать это очень тесное сотрудничество с Украиной, чтобы максимально приблизить ее к ЕС", - подчеркнул спикер.
Он также добавил, что "никаких изменений в решении ЕС по Украине нет, что бы кто не говорил".
Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил во вторник, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вероятного вмешательства в местных выборах, было "жалким и бессмысленным", и таким образом Украина отказалась от поддержки Венгрией своих усилий к евроатлантической интеграции.
Как сообщал УНН, ранее в МИДе Украины подтвердили, что двум венгерским высокопоставленным лицам запрещено въезд в Украину из-за агитации в Закарпатской области во время избирательного процесса на местных выборах.
Напомним, ранее МИД Украины вручил послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий. Глава МИДа Венгрии в день местных выборов в Украине 25 октября, призвал поддержать Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья.
В МИДе в свою очередь отметили, что Будапешт "нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины".