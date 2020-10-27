ЄС про конфлікт Будапешта і Києва: політика блоку щодо України не змінилася

"Це питання двосторонніх відносин між двома країнами, і єдине, що може зробити ЄС - це спонукати всіх, хто залучений у двосторонні питання, спробувати вирішити їх на основі цінностей і принципів ЄС і на основі принципів добросусідства", - заявив Стано.

Він нагадав недавню заяву від імени всіх 27 країн-членів ЄС про те, що Україна - це важливий сусід, це країна, з якою у ЄС багато зв'язків і величезна співпраця.

"У нас є угода про асоціацію, яка є найбільш амбітною серед всіх наших партнерів, і ми, як ЄС, сповнені рішучості продовжувати цю дуже тісну співпрацю з Україною, щоб максимально наблизити її до ЄС", - підкреслив спікер.

Він також додав, що "ніяких змін у рішення ЄС щодо України немає, що б хто не говорив".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у вівторок, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським чиновникам через ймовірне втручання у місцеві вибори, було "жалюгідним і безглуздим", і що таким чином Україна відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль до євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляв УНН, раніше у МЗС України підтвердили, що двом угорським високопоставленим особам заборонено в'їзд в Україну через агітацію у Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Нагадаємо, раніше МЗС України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через факти політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій. Глава МЗС Угорщини у день місцевих виборів в Україні, 25 жовтня, закликав підтримати Партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття.

У МЗС у свою чергу зазначили, що Будапешт "нахабно підтвердив пряме втручання у внутрішні справи України".