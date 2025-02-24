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Актуальное
ЕС приостанавливает транспортные и энергетические санкции против Сирии

ЕС приостанавливает транспортные и энергетические санкции против Сирии

Киев  •  УНН

 • 6198 просмотра

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Министры иностранных дел ЕС приняли решение о приостановлении санкций против Сирии в банковском, энергетическом и транспортном секторах. Пять сирийских организаций изъяты из списка замороженных активов.

Министры иностранных дел 27 стран, которые встретились в Брюсселе, официально приняли решение о приостановлении санкций против Сирии, которые касается банковского, энергетического и транспортного секторов.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В ЕС решили приостановить ряд ограничительных мер, примененных к Сирии, в рамках усилий ЕС «по поддержке инклюзивного политического перехода в стране». 

Министры иностранных дел 27 стран, которые встретились в Брюсселе, официально приняли решение об этом приостановлении санкций в отношении Сирии, которые были введены против правительства Башара Асада и целых секторов сирийской экономики во время гражданской войны, вспыхнувшей в 2011 году.

ЕС хочет способствовать своему взаимодействию с Сирией, ее народом и бизнесом в ключевых сферах энергетики и транспорта, а также содействовать финансовым и банковским операциям, связанным с этими секторами, а также тем, которые необходимы для гуманитарных целей и целей восстановления

- говорится в заявлении Совета.

Совет министров сегодня приостановил секторальные меры в энергетическом (включая нефть, газ и электроэнергию).

ЕС исключил из списка тех, на кого распространяется действие замораживания средств и экономических ресурсов, -  пять организаций (Industrial Bank, Popular Credit Bank, Savings Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines). Также исключены те организации, которым ранее был запрещен доступ к средствам и экономическим ресурсам, доступным Сирийскому центральному банку.

ЕС также ввел исключения из запрета на установление банковских отношений между сирийскими банками и финансовыми учреждениями на территории государств-членов, чтобы разрешить транзакции, связанные с энергетическим и транспортным секторами, а также те, которые необходимы для гуманитарных целей и реконструкции.

Важно: санкции могут быть введены снова, если новые сирийские лидеры, которые происходят из исламистских движений, не будут уважать права человека или демократические ценности, заявила в прошлом месяце глава европейской дипломатии Кайя Каллас.

Напомним,

После свержения режима Асада новое руководство Сирии начало радикальную перестройку экономики. Планируется сократить треть госслужащих и приватизировать большинство государственных компаний.

Сирийское правительство обратилось к России с требованием экстрадиции Башара Асада, который сбежал в Москву в декабре. Дамаск также требует компенсацию за поддержку режима Асада и участие в восстановлении страны.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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