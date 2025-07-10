Смерть главы минтранса россии романа старовойта в поле возле его роскошного дома в Подмосковье вызвала бурные спекуляции относительно того, как он умер, кто к этому причастен и что это означает. Вопросы без ответов подпитывают спекуляции относительно ухудшения условий жизни кремлевских элит. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Среди вопросов без ответов: действительно ли роман старовойт покончил жизнь самоубийством в собственном автомобиле, как утверждает власть, или он покончил жизнь самоубийством в соседнем парке? Возбуждено ли против него уголовное расследование за коррупцию в больших масштабах? И сигнализирует ли его смерть об усилении требований к кремлевским элитам, связанное с войной в Украине?

российские СМИ краснеют новостями о том, что старовойта, которого нашли мертвым через несколько часов после увольнения с должности российским диктатором владимиром путиным в понедельник, потенциально обвиняли в коррупции, связанной с его предыдущей должностью губернатора курской области, куда украинские войска в прошлом году совершили неожиданное вторжение.

Его смерть вызвала сравнение с чистками советского диктатора иосифа сталина, во время которых некоторые высокопоставленные чиновники кремля совершили самоубийство, чтобы не попасть под арест.

Бывший заместитель старовойта, сменивший его на посту курского губернатора, был арестован в апреле по обвинению в хищении государственных средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной, а российские СМИ сообщали, что он свидетельствовал против своего бывшего начальника. российские власти не объявили о возбуждении уголовного дела против старовойта.

Наблюдатели говорят, что смерть старовойта подчеркнула углубление раскола и напряженности в правительстве, поскольку полномасштабная война в Украине приближается к своей 3,5-летней отметке.

Представители российского чиновничества все больше оказываются в ловушке военного окружения, которое "сделало интересы некогда влиятельных фигур мелкими" и сделало "все подчиненным строгой логике выживания системы".

Некоторые наблюдатели отметили, что это первое самоубийство члена Кабинета министров рф с момента самоубийства министра внутренних дел СССР бориса пуго после неудачного переворота в августе 1991 года.

Многие также указали на ряд недавних загадочных самоубийств, связанных с руководителями российских государственных нефтегазовых компаний, в частности с андреем бадаловым, вице-президентом государственного оператора нефтепровода "транснефть", который, как сообщается, на прошлой неделе выпал из окна своей московской квартиры.

Сообщается, что Старовойт был связан с братьями ротенбергами, давними личными друзьями путина, которые имеют значительные бизнес-интересы в сфере транспорта. Многие наблюдатели расценили их неспособность защитить своего протеже как новый мощный признак того, что старые связи больше не работают.

Перспектива ареста буквально начинает убивать представителей кремлевской системы, поскольку война расширяет старые критерии непрощенного. Теперь все, что "повышает уязвимость государства к враждебным действиям врага, должно караться без милосердия и компромиссов".

Путин уволил министра транспорта РФ Старовойта, когда тот уже был мертв – росСМИ

Напомним

В понедельник 7 июля утром российский диктатор Владимир Путин уволил министра транспорта рф романа старовойта. К обеду того же дня старовойт уже был мертв. Его тело обнаружили в парке на окраине москвы с огнестрельным ранением в голову.