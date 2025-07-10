Смерть міністра транспорту рф підживлює спекуляції щодо погіршення умов життя кремлівських еліт - АР

Смерть глави мінтрансу росії романа старовойта в полі біля його розкішного будинку в підмосков'ї викликала бурхливі спекуляції щодо того, як він помер, хто до цього причетний і що це означає. Питання без відповідей підживлюють спекуляції щодо погіршення умов життя кремлівських еліт. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Серед питань без відповідей: чи справді роман старовойт покінчив життя самогубством у власному автомобілі, як стверджує влада, чи він покінчив життя самогубством у сусідньому парку? Чи порушене проти нього кримінальне розслідування за корупцію у великих масштабах? І чи сигналізує його смерть про посилення вимог до кремлівських еліт, пов'язане з війною в Україні?

російські ЗМІ червоніють новинами про те, що старовойта, якого знайшли мертвим через кілька годин після звільнення з посади російським диктатором Володимиром Путіним в понеділок, потенційно звинувачували в корупції, пов'язаній з його попередньою посадою губернатора крської області, куди українські війська минулого року здійснили несподіване вторгнення.

Його смерть викликала порівняння з чистками радянського диктатора йосипа сталіна, під час яких деякі високопосадовці кремля вчинили самогубство, аби не потрапити під арешт.

Колишнього заступника старовойта, який змінив його на посаді курського губернатора, було заарештовано у квітні за звинуваченням у розкраданні державних коштів, виділених на будівництво укріплень на кордоні з Україною, а російські ЗМІ повідомляли, що він свідчив проти свого колишнього начальника. Російська влада не оголосила про порушення кримінальної справи проти старовойта.

Спостерігачі кажуть, що смерть старовойта підкреслила поглиблення розколу та напруженості в уряді, оскільки повномасштабна війна в Україні наближається до своєї 3,5-річної позначки.

Представники російського чиновництва дедалі більше опиняються в пастці воєнного середовища, яке "зробило інтереси колись впливових фігур дрібними" та зробило "все підпорядкованим суворій логіці виживання системи".

Деякі спостерігачі зазначили, що це перше самогубство члена Кабінету міністрів рф з моменту самогубства міністра внутрішніх справ СРСР Бориса Пуго після невдалого перевороту в серпні 1991 року.

Багато хто також вказав на низку нещодавніх загадкових самогубств, пов'язаних з керівниками російських державних нафтогазових компаній, зокрема з андрієм бадаловим, віце-президентом державного оператора нафтопроводу "транснефть", який, як повідомляється, минулого тижня випав з вікна своєї московської квартири.

Повідомляється, що старовойт був пов'язаний з братами ротенбергами, давніми особистими друзями путіна, які мають значні бізнес-інтереси у сфері транспорту. Багато спостерігачів розцінили їхню нездатність захистити свого протеже як нову потужну ознаку того, що старі зв'язки більше не працюють.

Перспектива арешту буквально починає вбивати представників кремлівської системи, оскільки війна розширює старі критерії непрощенного. Тепер все, що "підвищує вразливість держави до ворожих дій ворога, має каратися без милосердя та компромісів".

путін звільнив міністра транспорту рф старовойта, коли той уже був мертвим - росЗМІ

Нагадаємо

У понеділок 7 липня вранці російський диктатор володимир путін звільнив міністра транспорту рф романа старовойта. До обіду того ж дня старовойт вже був мертвий. Його тіло виявили в парку на околиці москви з вогнепальним пораненням у голову.