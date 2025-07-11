Атака на Харьков «шахедами»: есть попадания в жилую застройку и медучреждение

Утром в пятницу, 11 июля, враг атаковал центр Харькова "шахедами". Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что удар пришелся в район жилой застройки, предварительно есть пострадавшие.

В центре города, в результате вражеского обстрела, пострадало работающее медицинское учреждение - по первичной информации, там вылетели стекла, но продолжается обследование здания - написал Терехов.

Число пострадавших в Харькове после атак рф 7 июля возросло: новые данные

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в 05:35 враг нанес удар, предварительно БпЛА типа "Шахед", по Салтовскому району города.

Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор. Повреждено здание, загорелись конструктивные элементы – площадь пожара около 20 кв.м - сообщил Синегубов.

В то же время, по его словам, информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним

В Харькове утром в пятницу, 11 июля, прогремел взрыв. В 5:20 Воздушные силы предупредили о группе ударных БпЛА, направлявшихся в сторону Харькова.

Ночной удар по Чугуеву: разрушены дома и больница, есть раненые