Атака на Харьков «шахедами»: есть попадания в жилую застройку и медучреждение
Киев • УНН
Утром 11 июля враг атаковал центр Харькова «шахедами», попав в жилую застройку и медицинское учреждение. Зафиксированы повреждения трехэтажного здания и пожар, информация о пострадавших уточняется.
Утром в пятницу, 11 июля, враг атаковал центр Харькова "шахедами". Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что удар пришелся в район жилой застройки, предварительно есть пострадавшие.
В центре города, в результате вражеского обстрела, пострадало работающее медицинское учреждение - по первичной информации, там вылетели стекла, но продолжается обследование здания
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В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в 05:35 враг нанес удар, предварительно БпЛА типа "Шахед", по Салтовскому району города.
Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор. Повреждено здание, загорелись конструктивные элементы – площадь пожара около 20 кв.м
В то же время, по его словам, информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Напомним
В Харькове утром в пятницу, 11 июля, прогремел взрыв. В 5:20 Воздушные силы предупредили о группе ударных БпЛА, направлявшихся в сторону Харькова.
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