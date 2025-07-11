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Атака на Харьков «шахедами»: есть попадания в жилую застройку и медучреждение

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Утром 11 июля враг атаковал центр Харькова «шахедами», попав в жилую застройку и медицинское учреждение. Зафиксированы повреждения трехэтажного здания и пожар, информация о пострадавших уточняется.

Атака на Харьков «шахедами»: есть попадания в жилую застройку и медучреждение

Утром в пятницу, 11 июля, враг атаковал центр Харькова "шахедами". Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что удар пришелся в район жилой застройки, предварительно есть пострадавшие.

В центре города, в результате вражеского обстрела, пострадало работающее медицинское учреждение - по первичной информации, там вылетели стекла, но продолжается обследование здания

- написал Терехов.

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В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в 05:35 враг нанес удар, предварительно БпЛА типа "Шахед", по Салтовскому району города.

Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор. Повреждено здание, загорелись конструктивные элементы – площадь пожара около 20 кв.м

- сообщил Синегубов.

В то же время, по его словам, информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним

В Харькове утром в пятницу, 11 июля, прогремел взрыв. В 5:20 Воздушные силы предупредили о группе ударных БпЛА, направлявшихся в сторону Харькова.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Шахед-136
Харьков
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