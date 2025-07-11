Ночной удар по Чугуеву: разрушены дома и больница, есть раненые

В ночь на пятницу, 11 июля, россияне нанесли удар по Чугуеву Харьковской области. Об этом сообщила глава города Галина Минаева, информирует УНН.

Детали

По ее словам, в результате атаки ранения получили 3 человека, которым сейчас оказывается медицинская помощь.

Около 01.00 враг снова ударил по Чугуеву. В центральной части города разрушены 2 частных домовладения, существенно повреждены дома вокруг. Также значительно повреждено здание Чугуевской центральной больницы - рассказала Минаева.

Она указала, что в другом микрорайоне города также произошли попадания шахедов, есть повреждения частных домовладений.

"К счастью, без пострадавших. Все службы выехали и работают на местах", - добавила мэр Чугуева.

Напомним

В Киеве возросло количество раненых в результате российской атаки. Накануне вечером за помощью к медикам обратился мужчина, пострадавший в результате атаки, произошедшей в ночь на 10 июля.

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