Ночной удар по Чугуеву: разрушены дома и больница, есть раненые
Киев • УНН
В ночь на 11 июля российские войска атаковали Чугуев, повредив частные дома и центральную больницу. В результате удара три человека получили ранения.
В ночь на пятницу, 11 июля, россияне нанесли удар по Чугуеву Харьковской области. Об этом сообщила глава города Галина Минаева, информирует УНН.
Детали
По ее словам, в результате атаки ранения получили 3 человека, которым сейчас оказывается медицинская помощь.
Около 01.00 враг снова ударил по Чугуеву. В центральной части города разрушены 2 частных домовладения, существенно повреждены дома вокруг. Также значительно повреждено здание Чугуевской центральной больницы
Она указала, что в другом микрорайоне города также произошли попадания шахедов, есть повреждения частных домовладений.
"К счастью, без пострадавших. Все службы выехали и работают на местах", - добавила мэр Чугуева.
Напомним
В Киеве возросло количество раненых в результате российской атаки. Накануне вечером за помощью к медикам обратился мужчина, пострадавший в результате атаки, произошедшей в ночь на 10 июля.
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