Нічний удар по Чугуєву: зруйновані будинки та лікарня, є поранені

В ніч на п'ятницю, 11 липня, росіяни завдали удару по Чугуєву Харківської області. Про це повідомила очільниця міста Галина Мінаєва, інформує УНН.

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За її словами, внаслідок атаки поранень зазнали 3 людини, яким нині надається медична допомога.

Близько 01.00 ворог знову вдарив по Чугуєву. В центральній частині міста зруйновано 2 приватних домоволодіння, суттєво пошкоджені будинки навколо. Також зазнала значних пошкоджень будівля Чугуївської центральної лікарні - розповіла Мінаєва.

Вона вказала, що в іншому мікрорайоні міста також відбулися влучання шахедів, є пошкодження приватних домоволодінь.

"На щастя, без постраждалих. Усі служби виїхали та працюють на місцях", - додала міська голова Чунуєва.

Нагадаємо

У Києві зросла кількість поранених у результаті російської атаки. Напередодні ввечері за допомогою до медиків звернувся чоловік, який постраждав внаслідок атаки, що відбулася в ніч на 10 липня.

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