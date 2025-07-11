Атака на Харків "шахедами": є влучання в житлову забудову та медзаклад

Вранці у п'ятницю, 11 липня, ворог атакував центр Харкова "шахедами". Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

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Він уточнив, що удар прийшовся в район житлової забудови, попередньо є постраждалі.

У центрі міста, внаслідок ворожого обстрілу, постраждав працюючий медичний заклад - за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі - написав Терехов.

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У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що о 05:35 ворог завдав удару, попередньо БпЛА типу "Шахед", по Салтівському району міста.

Зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я. Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи – площа пожежі близько 20 кв.м - повідомив Синєгубов.

Водночас, за його словами, нформація про постраждалих на даний час не надходила.

Нагадаємо

У Харкові вранці у п'ятницю, 11 липня, пролунав вибух. О 5:20 Повітряні сили попередили про групу ударних БпЛА, що прямували у напрямку Харкова.

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