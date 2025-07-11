Ранковий вибух у Харкові: ворог атакує місто ударними дронами

У Харкові вранці у п'ятницю, 11 липня, пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

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О 5:20 Повітряні сили попередили про групу ударних БпЛА, що прямували у напрямку Харкова.

Вибух у Харкові! Ворог атакує місто "шахедами" - у повітрі ще є ударні дрони. Будьте обережні! - написав Терехов о 5:33

Цю інформацію підтвердив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"В місті прозвучав вибух. Небезпека ударів залишається. Харків та Харківський район – в укриття!" - закликав Синєгубов.

Нагадаємо

В ніч на 11 липня російські війська атакували Чугуїв Харківської області, пошкодивши приватні будинки та центральну лікарню. Внаслідок удару троє людей отримали поранення.

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