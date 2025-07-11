Ранковий вибух у Харкові: ворог атакує місто ударними дронами
Київ • УНН
Вранці 11 липня у Харкові пролунав вибух. Міський голова Ігор Терехов повідомив про атаку ворожих БпЛА, закликаючи мешканців бути обережними.
У Харкові вранці у п'ятницю, 11 липня, пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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О 5:20 Повітряні сили попередили про групу ударних БпЛА, що прямували у напрямку Харкова.
Вибух у Харкові! Ворог атакує місто "шахедами" - у повітрі ще є ударні дрони. Будьте обережні!
Цю інформацію підтвердив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"В місті прозвучав вибух. Небезпека ударів залишається. Харків та Харківський район – в укриття!" - закликав Синєгубов.
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В ніч на 11 липня російські війська атакували Чугуїв Харківської області, пошкодивши приватні будинки та центральну лікарню. Внаслідок удару троє людей отримали поранення.
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