Утренний взрыв в Харькове: враг атакует город ударными дронами
Киев • УНН
Утром 11 июля в Харькове прогремел взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил об атаке вражеских БпЛА, призывая жителей быть осторожными.
В Харькове утром в пятницу, 11 июля, прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
В 5:20 Воздушные силы предупредили о группе ударных БпЛА, направлявшихся в сторону Харькова.
Взрыв в Харькове! Враг атакует город "шахедами" - в воздухе еще есть ударные дроны. Будьте осторожны!
Эту информацию подтвердил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В городе прозвучал взрыв. Опасность ударов остается. Харьков и Харьковский район – в укрытие!" - призвал Синегубов.
Напомним
В ночь на 11 июля российские войска атаковали Чугуев Харьковской области, повредив частные дома и центральную больницу. В результате удара три человека получили ранения.
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