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Утренний взрыв в Харькове: враг атакует город ударными дронами

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Утром 11 июля в Харькове прогремел взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил об атаке вражеских БпЛА, призывая жителей быть осторожными.

Утренний взрыв в Харькове: враг атакует город ударными дронами

В Харькове утром в пятницу, 11 июля, прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

В 5:20 Воздушные силы предупредили о группе ударных БпЛА, направлявшихся в сторону Харькова.

Взрыв в Харькове! Враг атакует город "шахедами" - в воздухе еще есть ударные дроны. Будьте осторожны!

- написал Терехов в 5:33

Эту информацию подтвердил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В городе прозвучал взрыв. Опасность ударов остается. Харьков и Харьковский район – в укрытие!" - призвал Синегубов.

Напомним

В ночь на 11 июля российские войска атаковали Чугуев Харьковской области, повредив частные дома и центральную больницу. В результате удара три человека получили ранения.

Число пострадавших в Харькове после атак рф 7 июля возросло: новые данные08.07.25, 08:57 • 1264 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
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