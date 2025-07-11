Утренний взрыв в Харькове: враг атакует город ударными дронами

В Харькове утром в пятницу, 11 июля, прогремел взрыв. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

В 5:20 Воздушные силы предупредили о группе ударных БпЛА, направлявшихся в сторону Харькова.

Взрыв в Харькове! Враг атакует город "шахедами" - в воздухе еще есть ударные дроны. Будьте осторожны! - написал Терехов в 5:33

Эту информацию подтвердил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В городе прозвучал взрыв. Опасность ударов остается. Харьков и Харьковский район – в укрытие!" - призвал Синегубов.

Напомним

В ночь на 11 июля российские войска атаковали Чугуев Харьковской области, повредив частные дома и центральную больницу. В результате удара три человека получили ранения.

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