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ЄС призупиняє транспортні та енергетичні санкції проти Сирії

ЄС призупиняє транспортні та енергетичні санкції проти Сирії

Київ • УНН

 • 21451 перегляди

Міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про призупинення санкцій проти Сирії у банківському, енергетичному та транспортному секторах. П'ять сирійських організацій вилучено зі списку заморожених активів.

Міністри закордонних справ 27 країн, які зустрілися в Брюсселі, офіційно ухвалили рішення про призупинення санкцій проти Сирії, які стосується банківського, енергетичного та транспортного секторів.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

У ЄС вирішили призупинити низку обмежувальних заходів, застосованих до Сирії, в рамках зусиль ЄС "з підтримки інклюзивного політичного переходу в країні". 

Міністри закордонних справ 27 країн, які зустрілися в Брюсселі, офіційно ухвалили рішення про це призупинення санкцій щодо Сирії, які були введені проти уряду Башара Асада і цілих секторів сирійської економіки під час громадянської війни, що спалахнула в 2011 році.

ЄС хоче сприяти своїй взаємодії з Сирією, її народом і бізнесом у ключових сферах енергетики та транспорту, а також сприяти фінансовим і банківським операціям, пов’язаним з цими секторами, а також тим, які необхідні для гуманітарних цілей і цілей відновлення

– йдеться в заяві Ради.

Рада міністрів сьогодні призупинила секторальні заходи в енергетичному (включаючи нафту, газ і електроенергію).

ЄС вилучив зі списку тих, на кого поширюється дія заморожування коштів і економічних ресурсів, -  п’ять організацій (Industrial Bank, Popular Credit Bank, Savings Bank, Agricultural Cooperative Bank і Syrian Arab Airlines). Також виключено ті організації, яким раніше було заборонено доступ до коштів і економічних ресурсів, доступних Сирійському центральному банку.

ЄС також ввів винятки із заборони на встановлення банківських відносин між сирійськими банками та фінансовими установами на території держав-членів, щоб дозволити транзакції, пов’язані з енергетичним і транспортним секторами, а також ті, які необхідні для гуманітарних цілей і реконструкції.

Важливо: санкції можуть бути введені знову, якщо нові сирійські лідери, які походять з ісламістських рухів, не поважатимуть права людини або демократичні цінності, заявила минулого місяця глава європейської дипломатії Кайя Каллас.

Нагадаємо

Після повалення режиму Асада нове керівництво Сирії розпочало радикальну перебудову економіки. Планується скоротити третину держслужбовців та приватизувати більшість державних компаній.

Сирійський уряд звернувся до росії з вимогою екстрадиції Башара Асада, який втік до москви в грудні. Дамаск також вимагає компенсацію за підтримку режиму Асада та участь у відбудові країни.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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