В российской энергетической отрасли усиливаются признаки глубокого кризиса. Глава "РусГидро" - компании, которая производит 12% всей электроэнергии в РФ, - пожаловался российскому диктатору Владимиру Путину на значительные финансовые трудности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в прошлом году компания понесла убытки почти на 786 млн долларов. "РусГидро" призывает власти о льготах для погашения долгов перед банками. Поэтому денег на финансирование новых электростанций и электросетей компания не имеет.

Пока ru-пропаганда изображает РФ как "энергетическую сверхдержаву", ее электрогенерирующая сфера стремительно деградирует. Производственные гиганты тщетно надеются на субсидии или льготы от государства - вместо обеспечения базовых потребностей собственного населения, кремль тратит все деньги на захватническую войну против Украины - говорится в сообщении.

российские нефтяные гиганты несут многомиллиардные убытки из-за санкций - ЦПД

Высокая ключевая ставка в РФ и санкции, введенные в результате агрессии против Украины, делают невозможным развитие и обновление электроэнергетической инфраструктуры в РФ. В частности, правительство России отложило на два-три года модернизацию 14 старых электростанций. Дефицит электроэнергии уже возник в некоторых регионах страны-агрессора, сообщают в ЦПД.

путин заявил, что сократит военные расходы на фоне предупреждений о рецессии - Telegraph