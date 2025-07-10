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Найбільша в рф електрогенеруюча компанія тоне в боргах - ЦПД

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

Голова "русгідро" поскаржився путіну на значні фінансові труднощі, компанія зазнала збитків майже на 786 млн доларів. Висока ключова ставка та санкції унеможливлюють розвиток енергетичної інфраструктури рф, що призвело до дефіциту електроенергії в деяких регіонах.

Найбільша в рф електрогенеруюча компанія тоне в боргах - ЦПД

У російській енергетичній галузі посилюються ознаки глибокої кризи. Очільник "русгідро" - компанії, яка виробляє 12% усієї електроенергії в рф, - поскаржився російському диктатору володимиру путіну на значні фінансові труднощі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що минулого року компанія зазнала збитків майже на 786 млн доларів. "русгідро" закликає владу про пільги задля погашення боргів перед банками. Тож грошей на фінансування нових електростанцій та електромереж компанія не має.

Поки ru-пропаганда змальовує рф як "енергетичну наддержаву", її електрогенеруюча сфера стрімко деградує. Виробничі гіганти марно сподіваються на субсидії чи пільги від держави - замість забезпечення базових потреб власного населення, кремль витрачає всі гроші на загарбницьку війну проти України

- йдеться у повідомленні.

російські нафтові гіганти зазнають багатомільярдних збитків через санкції - ЦПД 23.05.25, 13:11 • 2727 переглядiв

Висока ключова ставка в рф та санкції, запроваджені внаслідок агресії проти України, унеможливлюють розвиток і оновлення електроенергетичної інфраструктури в рф. Зокрема уряд росії відклав на два-три роки модернізацію 14 старих електростанцій. Дефіцит електроенергії вже виник у деяких регіонах країни-агресорки, повідомляють у ЦПД.

путін заявив, що скоротить військові витрати на тлі попереджень про рецесію - Telegraph28.06.25, 10:27 • 9477 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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