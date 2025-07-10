Найбільша в рф електрогенеруюча компанія тоне в боргах - ЦПД

У російській енергетичній галузі посилюються ознаки глибокої кризи. Очільник "русгідро" - компанії, яка виробляє 12% усієї електроенергії в рф, - поскаржився російському диктатору володимиру путіну на значні фінансові труднощі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, передає УНН.

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Повідомляється, що минулого року компанія зазнала збитків майже на 786 млн доларів. "русгідро" закликає владу про пільги задля погашення боргів перед банками. Тож грошей на фінансування нових електростанцій та електромереж компанія не має.

Поки ru-пропаганда змальовує рф як "енергетичну наддержаву", її електрогенеруюча сфера стрімко деградує. Виробничі гіганти марно сподіваються на субсидії чи пільги від держави - замість забезпечення базових потреб власного населення, кремль витрачає всі гроші на загарбницьку війну проти України - йдеться у повідомленні.

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Висока ключова ставка в рф та санкції, запроваджені внаслідок агресії проти України, унеможливлюють розвиток і оновлення електроенергетичної інфраструктури в рф. Зокрема уряд росії відклав на два-три роки модернізацію 14 старих електростанцій. Дефіцит електроенергії вже виник у деяких регіонах країни-агресорки, повідомляють у ЦПД.

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