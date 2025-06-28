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путін заявив, що скоротить військові витрати на тлі попереджень про рецесію - Telegraph

Київ • УНН

 • 1862 перегляди

володимир путін оголосив про скорочення військових витрат на наступні три роки після того, як кремлівські чиновники попередили, що росія перебуває на межі рецесії. Це також відбувається на тлі рекордних процентних ставок та інфляції в країні.

путін заявив, що скоротить військові витрати на тлі попереджень про рецесію - Telegraph

російський диктатор володимир путін оголосив про плани скоротити військові витрати після того, як кремлівські чиновники попередили, що держава-агресор перебуває "на межі рецесії". Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю на економічному саміті п'яти пострадянських держав у мінську глава кремля, як вказано, заявив, що скоротить витрати на оборону "наступного року та через рік, протягом наступного трирічного періоду".

Відповідаючи на плани НАТО підвищити витрати на оборону до 5% ВВП, путін сказав, що члени Альянсу витрачатимуть кошти на "закупівлі у США та на підтримку свого військово-промислового комплексу".

"То хто готується до якихось агресивних дій? Ми чи вони?" - додав він.

Ці коментарі прозвучали після того, як минулого тижня міністр економічного розвитку росії максим решетніков оголосив, що країна "на межі рецесії".

ельвіра набіулліна, голова центрального банку росії, також попередила, що воєнний економічний імпульс країни, зумовлений величезними державними витратами на оборонний сектор, зупиняється. "Ми зростали протягом двох років досить високими темпами, тому що були активовані вільні ресурси. Нам потрібно розуміти, що багато з цих ресурсів справді вичерпані", - сказала вона.

путін бідкається, що Захід хоче "вкрасти" гроші кремля, і зловтішається, що це підштовхне регіоналізацію платіжних систем26.06.25, 22:11 • 2402 перегляди

У 2024 році економіка росії зросла на 4,3%, проте, намагаючись стримати шалену інфляцію, процентні ставки з жовтня утримувалися на вражаючому рівні 21%, а цього місяця їх незначно знизили до 20%, оскільки тиск дещо зменшився.

Інфляцію, як зазначається, значною мірою зумовили санкції, що призвели до зростання вартості імпорту. Зростання заробітної плати також злетіло до 16-річного максимуму через дефіцит робочої сили, спричинений перекачуванням працівників до оборонного сектору та армії.

Московська Вища школа економіки підрахувала, що на кінець 2024 року дефіцит працівників становив 2,6 мільйона.

кремль також запропонував високу заробітну плату та щедрі бонуси за вступ на службу солдатам, намагаючись поповнити лави на передовій. Хоча військово-промисловий комплекс, як вказано, отримав вигоду від збільшення державних витрат, промисловість приватного сектору постраждала від зниження попиту, зростання витрат та великої заборгованості через захмарні процентні ставки.

російські банківські чиновники приватно попереджали про ризик кризи протягом наступного року через зростання кількості підприємств, які не можуть здійснювати виплати за кредитами, повідомляв Bloomberg.

Майбутні витрати можуть включати реінтеграцію ветеранів війни проти України. З майже 140 тисячами російських солдатів, які повернулися до цивільного життя, половина, як повідомляється, залишаються безробітними.

Однак путін минулого тижня на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі відкинув твердження про те, що російська економіка зазнає невдачі.

Він сказав: "Що стосується "вбивства" російської економіки, то, як колись сказав відомий письменник, "чутки про мою смерть сильно перебільшені"".

Доповнення

путін заявив про готовність до контактів з Дональдом Трампом, висловлюючи повагу до його ініціатив щодо врегулювання війни в Україні. У кремлі наголошують на щирості зусиль Трампа та відкриті до переговорів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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