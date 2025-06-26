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путін бідкається, що Захід хоче "вкрасти" гроші кремля, і зловтішається, що це підштовхне регіоналізацію платіжних систем

Київ • УНН

 • 362 перегляди

російський диктатор володимир путін заявив про підготовку Заходом до привласнення заблокованих золотовалютних активів рф. Він вважає, що це прискорить регіоналізацію платіжних систем, що буціто піде на користь глобальній економіці.

путін бідкається, що Захід хоче "вкрасти" гроші кремля, і зловтішається, що це підштовхне регіоналізацію платіжних систем

російський диктатор володимир путін заявив, що на Заході готуються "привласнити заблоковані російські золотовалютні активи". Та росія, буцімто готова до такого повороту, адже це спричинить регіоналізацію платіжних систем, а останнє піде на користь глобальній економіці. Про це він заявив під час виступу на Євразійському економічному форумі, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

путін попри негативні наслідки для економіки рф, побачив несподівану вигоду у блокуванні російських фінансових активів на Заході. За його словами, такі дії можуть навіть позитивно вплинути на глобальну економіку.

на заході постійно говорять про те, що збираються наші гроші поцупити. Як тільки це станеться, рух у бік регіоналізації платіжних систем безумовно прискориться і набуде, без сумніву, незворотний характер.А це загалом корисно для світової економіки. Можливо, за це і варто заплатити

- сказав путін.

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Він назвав навіть не крадіжкою, а "грабунком" дії Заходу щодо російських золотовалютних резервів на закордрнних рахунках, які країни ЄС заблокували через злочинну агресію росії проти України.

І додав, що діалог росії із Світовим банком зараз утруднений буцімто через їхню ангажованість. Від чого програє, в першу чергу, саме західна фінансова структура.

ЄС залишить замороженими активи росії в розмірі 210 млрд євро до кінця 2025 року19.06.25, 17:19 • 2772 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаПолітика
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