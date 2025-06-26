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Financial Times
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путин жалуется, что Запад хочет "украсть" деньги кремля, и злорадствует, что это подтолкнет регионализацию платежных систем

Киев • УНН

 • 66 просмотра

российский диктатор владимир путин заявил о подготовке Западом к присвоению заблокированных золотовалютных активов рф. Он считает, что это ускорит регионализацию платежных систем, что якобы пойдет на пользу глобальной экономике.

путин жалуется, что Запад хочет "украсть" деньги кремля, и злорадствует, что это подтолкнет регионализацию платежных систем

российский диктатор владимир путин заявил, что на Западе готовятся "присвоить заблокированные российские золотовалютные активы". Однако россия, якобы, готова к такому повороту, так как это вызовет регионализацию платежных систем, а последнее пойдет на пользу глобальной экономике. Об этом он заявил во время выступления на Евразийском экономическом форуме, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

путин, несмотря на негативные последствия для экономики рф, увидел неожиданную выгоду в блокировании российских финансовых активов на Западе. По его словам, такие действия могут даже положительно повлиять на глобальную экономику.

на Западе постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем безусловно ускорится и приобретет, без сомнения, необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики. Возможно, за это и стоит заплатить

- сказал путин.

Британия передаст Украине первые 350 ракет ПВО, оплаченные за счет замороженных российских активов25.06.25, 10:44 • 2382 просмотра

Он назвал даже не кражей, а "грабежом" действия Запада в отношении российских золотовалютных резервов на заграничных счетах, которые страны ЕС заблокировали из-за преступной агрессии россии против Украины.

И добавил, что диалог россии со Всемирным банком сейчас затруднен будто бы из-за их ангажированности. От чего проиграет, в первую очередь, именно западная финансовая структура.

ЕС оставит замороженными активы россии в размере 210 млрд евро до конца 2025 года19.06.25, 17:19 • 2772 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

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