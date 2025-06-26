российский диктатор владимир путин заявил, что на Западе готовятся "присвоить заблокированные российские золотовалютные активы". Однако россия, якобы, готова к такому повороту, так как это вызовет регионализацию платежных систем, а последнее пойдет на пользу глобальной экономике. Об этом он заявил во время выступления на Евразийском экономическом форуме, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

путин, несмотря на негативные последствия для экономики рф, увидел неожиданную выгоду в блокировании российских финансовых активов на Западе. По его словам, такие действия могут даже положительно повлиять на глобальную экономику.

на Западе постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем безусловно ускорится и приобретет, без сомнения, необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики. Возможно, за это и стоит заплатить - сказал путин.

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Он назвал даже не кражей, а "грабежом" действия Запада в отношении российских золотовалютных резервов на заграничных счетах, которые страны ЕС заблокировали из-за преступной агрессии россии против Украины.

И добавил, что диалог россии со Всемирным банком сейчас затруднен будто бы из-за их ангажированности. От чего проиграет, в первую очередь, именно западная финансовая структура.

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