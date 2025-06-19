ЕС оставит замороженными активы россии в размере 210 млрд евро до конца 2025 года

Европейский Союз намерен оставить активы Российской Федерации в сумме 210 млрд евро замороженными на территории ЕС для дальнейшего направления чрезвычайных доходов от них в пользу Украины по крайней мере до конца 2025 года.

Эти деньги пойдут на оборонную промышленность и восстановление энергетики, сообщил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт, пишет УНН.

Детали

Мы обездвижили активы россии, которых в ЕС 210 миллиардов евро, и мы используем доходы от этих активов для поддержки Украины с помощью кредитов G7 на сумму 45 миллиардов евро. Эти деньги идут, например, на украинскую оборонную промышленность и восстановление энергетики – рассказал Ламмерт.

Представитель пояснил, что "затем эти кредиты будут погашены за счет будущих потоков чрезвычайных поступлений от обездвиженных российских активов".

Первый платеж в размере 3 млрд евро был направлен Украине в январе этого года, 1 млрд евро – в марте, еще 1 млрд – в апреле, 1 млрд – в мае, и 1 млрд – в прошлую пятницу. Выплаты будут продолжаться в течение этого года – сообщил представитель Еврокомиссии.

Ламмерт напомнил, что ЕС с самого начала придерживался позиции, что россия должна заплатить убытки, которые нанесла Украине своей агрессивной войной.

ЕС всегда четко заявлял, что россия должна заплатить за убытки, нанесенные этой войной. Юридически обоснованные и финансово жизнеспособные варианты компенсации убытков, нанесенных россией Украине, должны оставаться на столе переговоров, и мы должны продолжать их обсуждать – подчеркнул Ламмерт.

Дополнение

Украина выразила недовольство планами ЕС выплатить 3 млрд евро частным инвесторам из замороженных активов рф. Киев считает это несправедливым, настаивая на возмещении ущерба жертвам агрессии.