ЕС оставит замороженными активы россии в размере 210 млрд евро до конца 2025 года
Киев • УНН
Европейский Союз планирует оставить замороженными российские активы на сумму 210 млрд евро до конца 2025 года. Доходы от них будут направлены на поддержку Украины, в частности на оборонную промышленность и восстановление энергетики.
Европейский Союз намерен оставить активы Российской Федерации в сумме 210 млрд евро замороженными на территории ЕС для дальнейшего направления чрезвычайных доходов от них в пользу Украины по крайней мере до конца 2025 года.
Эти деньги пойдут на оборонную промышленность и восстановление энергетики, сообщил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт, пишет УНН.
Детали
Мы обездвижили активы россии, которых в ЕС 210 миллиардов евро, и мы используем доходы от этих активов для поддержки Украины с помощью кредитов G7 на сумму 45 миллиардов евро. Эти деньги идут, например, на украинскую оборонную промышленность и восстановление энергетики
Представитель пояснил, что "затем эти кредиты будут погашены за счет будущих потоков чрезвычайных поступлений от обездвиженных российских активов".
Первый платеж в размере 3 млрд евро был направлен Украине в январе этого года, 1 млрд евро – в марте, еще 1 млрд – в апреле, 1 млрд – в мае, и 1 млрд – в прошлую пятницу. Выплаты будут продолжаться в течение этого года
Ламмерт напомнил, что ЕС с самого начала придерживался позиции, что россия должна заплатить убытки, которые нанесла Украине своей агрессивной войной.
ЕС всегда четко заявлял, что россия должна заплатить за убытки, нанесенные этой войной. Юридически обоснованные и финансово жизнеспособные варианты компенсации убытков, нанесенных россией Украине, должны оставаться на столе переговоров, и мы должны продолжать их обсуждать
Дополнение
Украина выразила недовольство планами ЕС выплатить 3 млрд евро частным инвесторам из замороженных активов рф. Киев считает это несправедливым, настаивая на возмещении ущерба жертвам агрессии.