"Це не буде справедливістю": Україна обурена наміром виплатити інвесторам 3 млрд євро з заморожених активів рф – Reuters
Київ • УНН
Україна висловила невдоволення планами ЄС виплатити 3 млрд євро приваним інвесторам із заморожених активів рф. Київ вважає це несправедливим, наполягаючи на відшкодуванні збитків жертвам агресії.
Україна висловила рішуче невдоволення планами Європейського Союзу щодо виплати близько 3 мільярдів євро доходів, отриманих із заморожених активів російського центробанку, приватним інвесторам.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Київ вважає це рішення несправедливим і неприйнятним на тлі зруйнованої війною країни. Україна не заперечує право власності приватних інвесторів, однак вважає, що моральна і правова відповідальність використати ці кошти на підтримку постраждалих – очевидна. Тим більше, кошти були заморожені у межах санкцій, запроваджених саме через агресію проти України, – пише Reuters.
Якщо приватним інвесторам виплатять компенсацію раніше за жертв війни, це не буде справедливістю
Заступниця Керівника Офісу Президента також нагадала, що відшкодування агресором збитків не інвесторам, а жертві агресії – це норма міжнародного права.
Міжнародне право вимагає, щоб агресор повністю відшкодував збитки жертві, а не інвесторам, які... увійшли до юрисдикції з високим рівнем ризику
Україна попередила, що ЄС "подає хибний сигнал і загрожує послабити вплив Європи у відносинах з росією, водночас обговорюючи можливість використання всіх 300 мільярдів доларів російського багатства, що застрягло в Європі, для відбудови та захисту постраждалої країни", – повідомляє Reuters.
Додатково
Критика рішення Європейського Союзу пролунала після того, як минулого місяця бельгійська компанія Euroclear вилучила 3 мільярди євро готівки російських інвесторів, що зберігалася в кліринговій фірмі, для виплат західним компаніям, які втратили, коли москва конфіскувала їхні гроші, що зберігалися в росії.
Довідка
Європейський Союз заморозив сотні мільярдів російських активів, включно з резервами центрального банку, після великого вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Euroclear володіє левовою часткою російських активів у Європі, що перебувають під санкціями.
Нагадаємо
Уряд України затвердив угоду з Японією про залучення близько 3 млрд доларів у межах Ukraine Facility. Кошти підуть на пріоритетні видатки бюджету, відбудову та розвиток.
3 млрд дол. від Японії за рахунок прибутків від активів рф: Україна підписала угоду05.06.25, 14:48 • 1786 переглядiв