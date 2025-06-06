"Это не будет справедливостью": Украина возмущена намерением выплатить инвесторам 3 млрд евро из замороженных активов рф – Reuters
Киев • УНН
Украина выразила недовольство планами ЕС выплатить 3 млрд евро частным инвесторам из замороженных активов рф. Киев считает это несправедливым, настаивая на возмещении ущерба жертвам агрессии.
Украина выразила решительное недовольство планами Европейского Союза по выплате около 3 миллиардов евро доходов, полученных с замороженных активов российского центробанка, частным инвесторам.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Киев считает это решение несправедливым и неприемлемым на фоне разрушенной войной страны. Украина не отрицает право собственности частных инвесторов, однако считает, что моральная и правовая ответственность использовать эти средства на поддержку пострадавших – очевидна. Тем более, средства были заморожены в рамках санкций, введенных именно из-за агрессии против Украины, – пишет Reuters.
Если частным инвесторам выплатят компенсацию раньше жертв войны, это не будет справедливостью
Заместитель Руководителя Офиса Президента также напомнила, что возмещение агрессором убытков не инвесторам, а жертве агрессии – это норма международного права.
Международное право требует, чтобы агрессор полностью возместил убытки жертве, а не инвесторам, которые... вошли в юрисдикцию с высоким уровнем риска
Украина предупредила, что ЕС "подает ложный сигнал и грозит ослабить влияние Европы в отношениях с россией, одновременно обсуждая возможность использования всех 300 миллиардов долларов российского богатства, застрявшего в Европе, для восстановления и защиты пострадавшей страны", – сообщает Reuters.
Дополнительно
Критика решения Европейского Союза прозвучала после того, как в прошлом месяце бельгийская компания Euroclear изъяла 3 миллиарда евро наличных российских инвесторов, хранившихся в клиринговой фирме, для выплат западным компаниям, потерявшим, когда москва конфисковала их деньги, хранившиеся в россии.
Справка
Европейский Союз заморозил сотни миллиардов российских активов, включая резервы центрального банка, после большого вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Euroclear владеет львиной долей российских активов в Европе, находящихся под санкциями.
Напомним
Правительство Украины утвердило соглашение с Японией о привлечении около 3 млрд долларов в рамках Ukraine Facility. Средства пойдут на приоритетные расходы бюджета, восстановление и развитие.
3 млрд долл. от Японии за счет прибыли от активов рф: Украина подписала соглашение05.06.25, 14:48 • 1786 просмотров