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"Это не будет справедливостью": Украина возмущена намерением выплатить инвесторам 3 млрд евро из замороженных активов рф – Reuters

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Украина выразила недовольство планами ЕС выплатить 3 млрд евро частным инвесторам из замороженных активов рф. Киев считает это несправедливым, настаивая на возмещении ущерба жертвам агрессии.

"Это не будет справедливостью": Украина возмущена намерением выплатить инвесторам 3 млрд евро из замороженных активов рф – Reuters

Украина выразила решительное недовольство планами Европейского Союза по выплате около 3 миллиардов евро доходов, полученных с замороженных активов российского центробанка, частным инвесторам.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Киев считает это решение несправедливым и неприемлемым на фоне разрушенной войной страны. Украина не отрицает право собственности частных инвесторов, однако считает, что моральная и правовая ответственность использовать эти средства на поддержку пострадавших – очевидна. Тем более, средства были заморожены в рамках санкций, введенных именно из-за агрессии против Украины, – пишет Reuters.

Если частным инвесторам выплатят компенсацию раньше жертв войны, это не будет справедливостью

- сказала заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая.

Заместитель Руководителя Офиса Президента также напомнила, что возмещение агрессором убытков не инвесторам, а жертве агрессии – это норма международного права.

Международное право требует, чтобы агрессор полностью возместил убытки жертве, а не инвесторам, которые... вошли в юрисдикцию с высоким уровнем риска

- сказала Ирина Мудрая.

Украина предупредила, что ЕС "подает ложный сигнал и грозит ослабить влияние Европы в отношениях с россией, одновременно обсуждая возможность использования всех 300 миллиардов долларов российского богатства, застрявшего в Европе, для восстановления и защиты пострадавшей страны", – сообщает Reuters.

Дополнительно

Критика решения Европейского Союза прозвучала после того, как в прошлом месяце бельгийская компания Euroclear изъяла 3 миллиарда евро наличных российских инвесторов, хранившихся в клиринговой фирме, для выплат западным компаниям, потерявшим, когда москва конфисковала их деньги, хранившиеся в россии.

Справка

Европейский Союз заморозил сотни миллиардов российских активов, включая резервы центрального банка, после большого вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Euroclear владеет львиной долей российских активов в Европе, находящихся под санкциями.

Напомним

Правительство Украины утвердило соглашение с Японией о привлечении около 3 млрд долларов в рамках Ukraine Facility. Средства пойдут на приоритетные расходы бюджета, восстановление и развитие.

3 млрд долл. от Японии за счет прибыли от активов рф: Украина подписала соглашение05.06.25, 14:48 • 1786 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ЭкономикаФинансы
Ирина Мудра
Euroclear
Reuters
Европейский Союз
Япония
Украина
Brent Oil
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