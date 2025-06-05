3 млрд долл. от Японии за счет прибыли от активов рф: Украина подписала соглашение
Киев • УНН
Украина и Япония подписали соглашение для получения 3 млрд долларов в рамках инициативы G7 ERA. Средства будут направлены на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики.
Украина и Япония подписали соглашение для получения 3 миллиардов долларов по инициативе G7 ERA, финансируемой за счет доходов от обездвиженных российских активов. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Украина и Японское агентство JICA подписали соглашение, необходимое для получения 3 млрд долларов по инициативе ERA. Средства будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов рф
Детали
Ресурс, по словам Премьера, направят на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики и усиления Украины.
"Благодарны японским друзьям и партнерам G7 за механизм, который заставляет россию платить", - отметил Шмыгаль.
Всего в рамках реализации ERA в Украину, по данным главы правительства, поступило уже 14,7 млрд долл.
"Продолжаем работать над международным инструментом, который позволит конфисковать все замороженные российские активы в пользу Украины", - указал Премьер.
Ранее
УНН писал, что Украина получит средства от Японии в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов.