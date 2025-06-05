3 млрд дол. від Японії за рахунок прибутків від активів рф: Україна підписала угоду

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули
Ексклюзив
12:51 • 5042 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
11:49 • 12228 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

11:02 • 20458 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Ексклюзив
08:39 • 59791 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

08:35 • 45407 перегляди

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

5 червня, 06:46 • 41281 перегляди

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 63257 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

4 червня, 16:52 • 95084 перегляди

"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран

4 червня, 16:37 • 62114 перегляди

Анатолій Шарій заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду

4 червня, 14:27 • 58670 перегляди

Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
47%
752мм
Популярнi новини

росія атакувала дронами Прилуки на Чернігівщині: 5 загиблих, серед них дитина

5 червня, 03:29 • 21149 перегляди

Мінус ще 930 окупантів: втрати ворога на 5 червня

5 червня, 04:47 • 3462 перегляди

У Польщі з'явилося державне свято у пам'ять про жертв Волинської трагедії

5 червня, 05:00 • 12096 перегляди

До Коаліції РЕБ приєдналися ще п’ять країн - Міноборони України

08:57 • 32347 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

09:10 • 35841 перегляди
Публікації

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 79750 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 92496 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 153007 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 193608 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 302387 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Фрідріх Мерц

Біньямін Нетаньяху

Кріштіану Роналду

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Білий дім

Київ

Реклама
УНН Lite

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

09:10 • 35990 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 47381 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 93808 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 302355 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 162933 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

DJI Mavic

Північний потік

The New York Times

Північний потік — 2

3 млрд дол. від Японії за рахунок прибутків від активів рф: Україна підписала угоду

Київ • УНН

 • 800 перегляди

Україна та Японія підписали угоду для отримання 3 млрд доларів в межах ініціативи G7 ERA. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні бюджетні видатки для розвитку економіки.

3 млрд дол. від Японії за рахунок прибутків від активів рф: Україна підписала угоду

Україна та Японія підписали угоду для отримання 3 мільярдів доларів за ініціативою G7 ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Україна та Японське агентство JICA підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів за ініціативою ERA. Кошти погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів рф

- написав Шмигаль у соцмережах.

Деталі

Ресурс, зі слів Прем'єра, спрямують на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення України.

"Вдячні японським друзям і партнерам G7 за механізм, який примушує росію платити", - зазначив Шмигаль.

Загалом в межах реалізації ERA до України, за даними очільника уряду, надійшло вже 14,7 млрд дол.

"Продовжуємо працювати над міжнародним інструментом, який дозволить конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України", - вказав Прем'єр.

Раніше

УНН писав, що Україна отримає кошти від Японії в межах механізму ERA, що фінансується за рахунок прибутків від заморожених російських активів. 

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ЕкономікаПолітика
Україна
Денис Шмигаль
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9