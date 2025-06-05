3 млрд дол. від Японії за рахунок прибутків від активів рф: Україна підписала угоду
Київ • УНН
Україна та Японія підписали угоду для отримання 3 млрд доларів в межах ініціативи G7 ERA. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні бюджетні видатки для розвитку економіки.
Україна та Японія підписали угоду для отримання 3 мільярдів доларів за ініціативою G7 ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Україна та Японське агентство JICA підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів за ініціативою ERA. Кошти погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів рф
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Ресурс, зі слів Прем'єра, спрямують на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення України.
"Вдячні японським друзям і партнерам G7 за механізм, який примушує росію платити", - зазначив Шмигаль.
Загалом в межах реалізації ERA до України, за даними очільника уряду, надійшло вже 14,7 млрд дол.
"Продовжуємо працювати над міжнародним інструментом, який дозволить конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України", - вказав Прем'єр.
Раніше
УНН писав, що Україна отримає кошти від Японії в межах механізму ERA, що фінансується за рахунок прибутків від заморожених російських активів.