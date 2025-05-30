Україна отримає від Японії майже $3 млрд з доходів від заморожених активів рф

Україна отримає ще майже 3 млрд дол. від Японії в межах механізму ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Про це повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, пише УНН.

Україна отримає майже 3 млрд доларів від Японії в межах механізму ERA. Сьогодні ухвалили рішення, необхідне для залучення цих коштів, які будуть забезпечені доходами від російських заморожених активів - повідомив Шмигаль.

Ресурс, з його слів, спрямують на фінансування пріоритетних бюджетних видатків.

Довідково

Механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 передбачає 50 млрд доларів США для України - за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.