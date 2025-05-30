Україна отримає від Японії майже $3 млрд з доходів від заморожених активів рф

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки
Ексклюзив
11:01 • 874 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

Ексклюзив
08:52 • 16775 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

07:41 • 30050 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

06:54 • 22231 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 25076 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

29 травня, 13:16 • 146746 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 162704 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

29 травня, 08:40 • 140483 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
29 травня, 08:12 • 124564 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 221360 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
61%
747мм
Популярнi новини

Переговори України та росії: США, Британія, Франція та Німеччина будуть присутні на рівні радників з безпеки - Келлог

30 травня, 02:25 • 17690 перегляди

Удар "шахеда" по Ізюму: ворог атакував промислову зону

30 травня, 03:13 • 16312 перегляди

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 травня, 04:24 • 20396 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

07:19 • 11150 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

08:06 • 10431 перегляди
Публікації

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

08:52 • 16773 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

07:41 • 30048 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 13:16 • 146744 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 221360 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 224591 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Хакан Фідан

Кіт Келлогг

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Туреччина

Білий дім

Реклама
УНН Lite

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

08:06 • 10767 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

07:19 • 11466 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 114741 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 107323 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 119996 перегляди
Актуальне

Telegram

Шахед-136

Старлінк

Financial Times

TikTok

Україна отримає від Японії майже $3 млрд з доходів від заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Україна отримає кошти від Японії в межах механізму ERA, що фінансується за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Ці кошти спрямують на пріоритетні бюджетні видатки.

Україна отримає від Японії майже $3 млрд з доходів від заморожених активів рф

Україна отримає ще майже 3 млрд дол. від Японії в межах механізму ERA, що фінансується за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів. Про це повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду, пише УНН.

Україна отримає майже 3 млрд доларів від Японії в межах механізму ERA. Сьогодні ухвалили рішення, необхідне для залучення цих коштів, які будуть забезпечені доходами від російських заморожених активів

- повідомив Шмигаль.

Ресурс, з його слів, спрямують на фінансування пріоритетних бюджетних видатків.

Довідково

Механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 передбачає 50 млрд доларів США для України - за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Японія
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$63.89
Bitcoin
$105,928.90
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.30
Золото
$3,319.74
Ethereum
$2,613.55