Украина получит от Японии около $3 млрд из доходов от замороженных активов рф
Киев • УНН
Украина получит средства от Японии в рамках механизма ERA, финансируемого за счет прибылей от замороженных российских активов. Эти средства направят на приоритетные бюджетные расходы.
Украина получит еще почти 3 млрд долл. от Японии в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от обездвиженных российских активов. Об этом сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, пишет УНН.
Украина получит около 3 млрд долларов от Японии в рамках механизма ERA. Сегодня приняли решение, необходимое для привлечения этих средств, которые будут обеспечены доходами от российских замороженных активов
Ресурс, по его словам, направят на финансирование приоритетных бюджетных расходов.
Справочно
Механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 предусматривает 50 млрд долларов США для Украины - за счет доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.