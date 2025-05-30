Украина получит от Японии около $3 млрд из доходов от замороженных активов рф

Украина получит еще почти 3 млрд долл. от Японии в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от обездвиженных российских активов. Об этом сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, пишет УНН.

Украина получит около 3 млрд долларов от Японии в рамках механизма ERA. Сегодня приняли решение, необходимое для привлечения этих средств, которые будут обеспечены доходами от российских замороженных активов - сообщил Шмыгаль.

Ресурс, по его словам, направят на финансирование приоритетных бюджетных расходов.

Справочно

Механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 предусматривает 50 млрд долларов США для Украины - за счет доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.