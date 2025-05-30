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Financial Times

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Украина получит от Японии около $3 млрд из доходов от замороженных активов рф

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Украина получит средства от Японии в рамках механизма ERA, финансируемого за счет прибылей от замороженных российских активов. Эти средства направят на приоритетные бюджетные расходы.

Украина получит от Японии около $3 млрд из доходов от замороженных активов рф

Украина получит еще почти 3 млрд долл. от Японии в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от обездвиженных российских активов. Об этом сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, пишет УНН.

Украина получит около 3 млрд долларов от Японии в рамках механизма ERA. Сегодня приняли решение, необходимое для привлечения этих средств, которые будут обеспечены доходами от российских замороженных активов

- сообщил Шмыгаль.

Ресурс, по его словам, направят на финансирование приоритетных бюджетных расходов.

Справочно

Механизм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 предусматривает 50 млрд долларов США для Украины - за счет доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. 

Юлия Шрамко

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