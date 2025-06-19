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ЄС залишить замороженими активи росії в розмірі 210 млрд євро до кінця 2025 року

Київ • УНН

 • 820 перегляди

Європейський Союз планує залишити замороженими російські активи на суму 210 млрд євро до кінця 2025 року. Прибутки від них будуть спрямовані на підтримку України, зокрема на оборонну промисловість та відновлення енергетики.

ЄС залишить замороженими активи росії в розмірі 210 млрд євро до кінця 2025 року

Європейський Союз має намір залишити активи російської федерації у сумі 210 млрд євро замороженими на території ЄС для подальшого направлення надзвичайних прибутків від них на користь України щонайменше до кінця 2025 року.

Ці гроші підуть на оборонну промисловість та відновлення енергетики, повідомив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, пише УНН

Деталі

Ми знерухомили активи росії, яких в ЄС 210 мільярдів євро, і ми використовуємо прибутки від цих активів для підтримки України за допомогою кредитів G7 на суму 45 мільярдів євро. Ці гроші йдуть, наприклад, на українську оборонну промисловість та відновлення енергетики

– розповів Ламмерт. 

Речник пояснив, що "потім ці кредити будуть погашені за рахунок майбутніх потоків надзвичайних надходжень від знерухомлених російських активів".

Перший платіж у розмірі 3 млрд євро було надіслано Україні в січні цього року, 1 млрд євро – у березні, ще 1 млрд – у квітні, 1 млрд – у травні, і 1 млрд – минулої п'ятниці. Виплати триватимуть протягом цього року

– повідомив речник Єврокомісії. 

Ламмерт нагадав, що ЄС від самого початку притримувався позиції, що росія має заплатити збитки, які завдала Україні своєю агресивною війною.

ЄС завжди чітко заявляв, що росія має заплатити за збитки, завдані цією війною. Юридично обґрунтовані та фінансово життєздатні варіанти компенсації збитків, завданих росією Україні, повинні залишатися на столі переговорів, і ми повинні продовжувати їх обговорювати

– підкреслив Ламмерт. 

Доповнення

Україна висловила невдоволення планами ЄС виплатити 3 млрд євро приваним інвесторам із заморожених активів рф. Київ вважає це несправедливим, наполягаючи на відшкодуванні збитків жертвам агресії. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Економіка
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна
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