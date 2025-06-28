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путин заявил, что сократит военные расходы на фоне предупреждений о рецессии - Telegraph

Киев • УНН

 • 1520 просмотра

Владимир Путин объявил о сокращении военных расходов на следующие три года после того, как кремлевские чиновники предупредили, что Россия находится на грани рецессии. Это также происходит на фоне рекордных процентных ставок и инфляции в стране.

путин заявил, что сократит военные расходы на фоне предупреждений о рецессии - Telegraph

российский диктатор владимир путин объявил о планах сократить военные расходы после того, как кремлевские чиновники предупредили, что государство-агрессор находится "на грани рецессии". Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

В пятницу на экономическом саммите пяти постсоветских государств в минске глава кремля, как указано, заявил, что сократит расходы на оборону "в следующем году и через год, в течение следующего трехлетнего периода".

Отвечая на планы НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП, путин сказал, что члены Альянса будут тратить средства на "закупки в США и на поддержку своего военно-промышленного комплекса".

"Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?" - добавил он.

Эти комментарии прозвучали после того, как на прошлой неделе министр экономического развития россии максим решетников объявил, что страна "на грани рецессии".

эльвира набиуллина, глава центрального банка россии, также предупредила, что военный экономический импульс страны, обусловленный огромными государственными расходами на оборонный сектор, останавливается. "Мы росли в течение двух лет достаточно высокими темпами, потому что были активированы свободные ресурсы. Нам нужно понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны", - сказала она.

путин жалуется, что Запад хочет "украсть" деньги кремля, и злорадствует, что это подтолкнет регионализацию платежных систем26.06.25, 22:11 • 2400 просмотров

В 2024 году экономика россии выросла на 4,3%, однако, пытаясь сдержать безудержную инфляцию, процентные ставки с октября удерживались на впечатляющем уровне 21%, а в этом месяце их незначительно снизили до 20%, поскольку давление несколько уменьшилось.

Инфляцию, как отмечается, в значительной степени обусловили санкции, что привело к росту стоимости импорта. Рост заработной платы также взлетел до 16-летнего максимума из-за дефицита рабочей силы, вызванного перекачкой работников в оборонный сектор и армию.

Московская Высшая школа экономики подсчитала, что на конец 2024 года дефицит работников составлял 2,6 миллиона.

кремль также предложил высокую заработную плату и щедрые бонусы за поступление на службу солдатам, пытаясь пополнить ряды на передовой. Хотя военно-промышленный комплекс, как указано, получил выгоду от увеличения государственных расходов, промышленность частного сектора пострадала от снижения спроса, роста расходов и большой задолженности из-за заоблачных процентных ставок.

Российские банковские чиновники частным образом предупреждали о риске кризиса в течение следующего года из-за роста количества предприятий, которые не могут осуществлять выплаты по кредитам, сообщал Bloomberg.

Будущие расходы могут включать реинтеграцию ветеранов войны против Украины. Из почти 140 тысяч российских солдат, которые вернулись к гражданской жизни, половина, как сообщается, остаются безработными.

Однако путин на прошлой неделе на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме отверг утверждения о том, что российская экономика терпит неудачу.

Он сказал: "Что касается "убийства" российской экономики, то, как когда-то сказал известный писатель, "слухи о моей смерти сильно преувеличены"".

Дополнения

путин заявил о готовности к контактам с Дональдом Трампом, выражая уважение к его инициативам по урегулированию войны в Украине. В кремле подчеркивают искренность усилий Трампа и открыты к переговорам.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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