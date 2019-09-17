"ЕС" планирует выдвинуть двух кандидатов в новый состав ЦИК

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 78115 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113681 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105451 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112194 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120555 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148743 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149010 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 188872 просмотра

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Актуальное
"ЕС" планирует выдвинуть двух кандидатов в новый состав ЦИК

"ЕС" планирует выдвинуть двух кандидатов в новый состав ЦИК

Киев  •  УНН

 • 14358 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Политическая партия "Европейская Солидарность" планирует выдвинуть двух кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил член политической партии "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

"У нас будет две кандидатуры (в ЦИК - ред.). Мы будем настаивать на двоих, если аналогичные квоты дают фракциям, которые меньше нас по составу, то мы будем настаивать на двоих", - сказал Арьев.

Напомним, "Голос" выдвинул своего кандидата в новый состав ЦИК.

Ранее глава ВР Дмитрий Разумков отмечал, что фракции уже подают свои предложения относительно кандидатов в ЦИК. Также Разумков заявил, что новый состав ЦИК планируется рассмотреть в ВР на этой неделе.

Напомним, фракция "Слуга народа" уже определила 35 кандидатов, среди которых будут избирать своих представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии.

13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов ЦИК.

Украинские Национальные Новости

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