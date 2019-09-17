"ЕС" планирует выдвинуть двух кандидатов в новый состав ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Политическая партия "Европейская Солидарность" планирует выдвинуть двух кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил член политической партии "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.
"У нас будет две кандидатуры (в ЦИК - ред.). Мы будем настаивать на двоих, если аналогичные квоты дают фракциям, которые меньше нас по составу, то мы будем настаивать на двоих", - сказал Арьев.
Напомним, "Голос" выдвинул своего кандидата в новый состав ЦИК.
Ранее глава ВР Дмитрий Разумков отмечал, что фракции уже подают свои предложения относительно кандидатов в ЦИК. Также Разумков заявил, что новый состав ЦИК планируется рассмотреть в ВР на этой неделе.
Напомним, фракция "Слуга народа" уже определила 35 кандидатов, среди которых будут избирать своих представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии.
13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов ЦИК.