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"Голос" висунув свого кандидата до нового складу ЦВК

"Голос" висунув свого кандидата до нового складу ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Представлена у парламенті партія "Голос" висунула на посаду члена Центральної виборчої комісії Андрія Гевка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу політсили.

"З боку партії "Голос" на посаду члена Центральної виборчої комісії запропоновано Андрія Гевка, експерта в питаннях виборчого процесу, який має досвід роботи в партійному будівництві та досвід в сфері державного управління", - йдеться у повідомленні.

У партії зазначили, що Андрій Гевко є одним з авторів навчальних матеріалів для членів виборчих комісій в системі онлайн-навчання "Виборком", а також одним з авторів навчальних матеріалів для працівників органів ведення Державного реєстру виборців (2009 рік), які були створені за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

При цьому у політсилі закликали Президента України Володимира Зеленського оприлюднити кандидатури на посади членів ЦВК, яких запропонували депутатські фракції.

Раніше голова ВР Дмитро Разумков відзначав, що фракції вже подають свої пропозиції щодо кандидатів до ЦВК. Також Разумков заявив, що новий склад ЦВК планується розглянути у ВР на цьому тижні.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" вже визначила 35 кандидатів, серед яких обиратимуть своїх представників до нового складу Центральної виборчої комісії.

13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів ЦВК.

Українські Національні Новини

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