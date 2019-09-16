Разумков: новий склад ЦВК планується розглянути у ВРУ на цьому тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Розгляд нового складу ЦВК може відбутися на цьому тижні. Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“На скільки мені відомо, різні політичні сили надають свої пропозиції, президент буде визначатись та пропонувати той чи інший склад. Я сподіваюсь що це відбудеться на цьому тижні й ми побачимо кандидатури з якими парламент визначатиметься. Але давайте дочекаємось, що запропонують президентові й що президент запропонує Верховній Раді”, — сказав Разумков.
Голова ВРУ підкреслив, що парламент очікує пропозиції президента на цьому тижні.
Раніше Разумков казав, що народні депутати розглянуть питання нового складу Центральної виборчої комісії найближчим часом.
Нагадаємо, фракція “Слуга народу” вже визначила 35 кандидатів, серед яких обиратимуть своїх представників до нового складу Центральної виборчої комісії.
13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії.