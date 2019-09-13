Рада припинила повноваження членів ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ.13 вересня. УНН. Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії. Відповідне рішення підтримали 341 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії 2127 передбачає звільнення всіх членів Центрвиборчкому за поданням Президента України, який вважає, що рішення її членів під час останніх виборів були політично мотивовані й часто не обгрунтовані.
Проти такого кроку виступила фракція “Європейської солідарності”, члени якої нагадали, що останні вибори, проведені нинішнім складом ЦВК, були визнані чесними і прозорими. Втім в ОПЗЖ пригадали, як члени ЦВК не розглянули жодної їхньої скарги під час парламентських виборів, і зазначили, що ще 6 серпня висунули вимогу припинити повноваження органу.
У фракції “Голос” наголосили на тому, що під час розгляду “такого складного питання” треба було запросити для доповіді голову ЦВК.
Нагадаємо, вчора, 12 вересня, у Верховній Раді зареєстрований проект постанови № 2127 про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії.